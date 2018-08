Aire acondicionado o climatizador, ¿cuál es la mejor opción?

España está atravesando una de las olas de calor más intensas de los últimos años. En la mayoría de lugares del país los termómetros no descienden de los 38 grados y ya en el sur mucho más.

Por esta razón, quizá te has planteado dejar de lado el abanico y pasarte a medios más eficaces, es decir, igual te has planteado instalar un sistema de aire acondicionado o un climatizador en casa.

En primer lugar, vamos a hablar de los climatizadores, ya que están en auge debido a su consumo mínimo de energía y la gran facilidad de instalación. Al igual que el aire acondicionado tiene como principal función mantener un ambiente fresco y agradable, así como también enfriar el aire.

Sin embargo, la forma en la que enfrían el aire es diferente a la de los aires acondicionados, ya que refrescan el ambiente filtrando el aire a través del agua, produciendo aire frío y húmedo. Básicamente, absorbe el aire caliente de la estancia, lo pasa por un filtro húmedo y lo expulsa por un ventilador.

En lo que respecta al aire acondicionado, reduce la humedad del ambiente produciendo aire frío y seco, no húmedo, por lo que no se corre el riesgo de que la habitación quede muy húmeda. La temperatura siempre va a ser controlada por nosotros.

Por tanto, el climatizador te ayudará a ahorrar en tu factura de la luz, pero no será siempre lo más recomendable, ya que no se puede instalar en cualquier tipo de ambiente, y es que en climas muy húmedos se corre el riesgo de que el calor sea más agobiante dentro de tu hogar y no en el exterior.