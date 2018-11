Adelántate al Black Friday en Conforama: hasta 70% de descuento comprando online

El 'Black Friday' está a la vuelta de la esquina, de hecho se celebra este mismo viernes 23 de noviembre, por lo que a estas alturas ya son muchos los que no hacen otra cosa que revisar el catálogo de sus marcas y comercios favoritos en busca de esos artículos que no quieren dejar escapar en los próximos días. ¿Estás entre ellos?

Desde hace unos años, este evento especial se ha convertido en el inicio oficial del periodo navideño, y es que a tan solo un mes, ya serán muchos los que comenzarán a adquirir los regalos de sus seres queridos, puesto que así podrán reducir considerablemente el presupuesto empleado.

No obstante, nunca me cansaré de repetirlo, el 'Black Friday' no sólo es una buena oportunidad para comprar los presentes de tus seres queridos con antelación, sino que también es un buen momento para renovar tu viejo teléfono móvil, poner a punto tu guardarropa, comprar ese ordenador que tanto querías o, ¿por qué no? redecorar tu casa.

Sí, aunque no lo creas, los muebles también tienen descuento durante el 'Black Friday', y si no te fías de esta afirmación, sólo tienes que echarle un ojo a los descuentos de 'Black Friday' de Conforama, una de las marcas especializadas en este sector que se sumará un año más a esta cita del ahorro.

De momento, desconocemos con exactitud cuáles serán las propuestas de la cadena de establecimientos para este 'viernes negro', pero lo que sí te puedo asegurar es que ya puedes disfrutar de descuentos exclusivos en su tienda online. Sofás al 50%, colchones a mitad de precio, armarios con un 40% de descuento, 2 euros menos en tu compra, más de 1.000 productos de liquidación con descuentos de entre el 60 y el 70%... ¿Necesitas algo más?

Recuerda, estos descuentos son exclusivos de la tienda online de Conforama. Para disfrutar del 'Black Friday' en sus tiendas físicas tendrás que esperar todavía unos cuantos días. ¡Ya queda menos!