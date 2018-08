Aceite de oliva virgen extra como medio para evitar la caída del pelo

Con la llegada del otoño y el final de las vacaciones son muchas las personas que comienzan a experimentar este problema con mayor asiduidad FRAN JUSTICIA Lunes, 27 agosto 2018, 09:30

Queda menos de un mes para que acabe el verano y no me extraña que no tengas ganas de que llegue el otoño, y es que si hay algo que trae esta estación, además de lluvia y frío, eso es sin duda la progresiva caída del cabello, ya que es muy normal experimentar una ligera pero frecuente caída del pelo debido al estrés, la ansiedad o el envejecimiento. Una situación que puede ser perjudicial aún más si no tenemos precaución con nuestros hábitos diarios, como por ejemplo cuidando nuestra alimentación, haciendo ejercicio o dejando atrás vicios como el tabaco y el alcohol.

Si te encuentras entre ese porcentaje de mortales que hoy en día encuentran pelo en la almohada, en la toalla o en el peine, no te preocupes, ya que además de utilizar productos cosméticos para prevenir la situación o extremar la precaución, también puedes hacer uso de remedios naturales, que prometen ayudarte y mucho en tu lucha contra la caída del cabello al posicionarse como una excelente alternativa a los productos de mayor coste.

Uno de ellos es a base de aceite de oliva virgen extra, como el que comercializa la empresa granadina Maeva, y es que el mismo no sólo es un pilar clave de la dieta mediterránea, sino que desde la antiguedad ha sido utilizado como un remedio natural para obtener diversos beneficios estéticos, desde un rostro terso y joven hasta un cabello liso y brillante.

Por ello, no dudes en hacer uso del aceite de oliva para frenar la caída del cabello de forma natural. Para ello aplica unas gotas de aceite de oliva sobre tu cuero cabelludo, el principal elemento de tu entorno capilar que debes cuidar para que el cabello crezca sano y fuerte y no se caiga. Lo ideal es estimular el flujo sanguíneo de esta zona, realizando masajes breves de unos 15 -20 minutos a partir de movimientos circulares. Haciéndolo una o dos veces por semana garantizarás la mejora del flujo sanguíneo en los folículos pilosos y, por ende, el fortalecimiento de las raíces capilares.