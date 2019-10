¿Cómo sé qué aceite usa mi coche?

Consejos y recomendaciones para evitar problemas con tu vehículo A.Á. Jueves, 17 octubre 2019, 13:41

El aceite de coche es un componente vital en el motor de un vehículo, se encarga de lubricar las distintas piezas de este para que puedan funcionar correctamente, así como de enfriar, limpiar y evitar la corrosión en el motor. Por este motivo, es imprescindible usar uno de calidad y adecuado para nuestro vehículo.

¿Cómo saber qué aceite lleva mi coche?

Pues bien, si quieres saber el aceite más apropiado para tu coche lo mejor es que lo busques en el manual que venía con el automóvil al adquirirlo, ya que ahí se indican todas las necesidades del vehículo. Acércate a tu taller de confianza y allí te aconsejarán sobre la mejor marca.

Es recomendable que si ya has estado usando un tipo de aceite, no lo cambies, sigue usando el mismo. Sin embargo, necesitas cambiar la marca o el tipo porque has notado que el que usas no funciona bien, es mejor que hagas un cambio progresivo y no repentino.

En cualquiera de los casos, Euromaster cuenta con asistente online para ayudarte a saber cuál es el mejor aceite para tu vehículo , por otro lado, Descuentos Ideal cuenta con un cupón Euromaster con el que podrás conseguir suculentas rebajas.

Estos son algunos consejos:

-Recuerda que si tu coche es anterior a 1995, el mineral será el más adecuado.

-Busca en el manual del coche y asegúrate de que el que elijas cumpla con la normativa que especifica el manual del fabricante.

-Prefiere las marcas de gama alta a las de gama baja o marca blanca y opta, si tu coche te lo permite, por los sintéticos ya que cuidan más el motor.

-Haz el cambio de tipo de aceite de forma progresiva y nunca repentina para evitar daños en el motor.