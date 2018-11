El abrigo de pelo de Stradivarius que luce Aitana y que querrás comprar el 'Black Friday'

El 23 de noviembre numerosas marcas y establecimientos ofrecerán rebajas y descuentos en gran diversidad de artículos FRAN JUSTICIA Martes, 6 noviembre 2018, 08:41

Con el mes de noviembre recién iniciado queda claro que cada vez va quedando menos para la Navidad, ¿verdad? No obstante, antes de la llegada del periodo navideño hay que pasar por una de las citas más esperadas del año. En efecto, el 'Black Friday', ¿ya has elaborado tu 'wishlsit'?

Este evento es una buena oportunidad para conseguir gran variedad de artículos a precio de ganga, incluido productos de primeras marcas, por lo que hacerte con un ordenador Mac o un televisor LG de 55 pulgadas no tiene que significar la repentina quiebra de tu cuenta bancaria. ¿No te parece ideal?

No obstante, el 'Black Friday' también es una gran alternativa para renovar tu fondo de armario de cara a la próxima temporada. Más aún si tenemos en cuenta que firmas como H&M, Zara, Bershka o Stradivarius se suman a la aclamada cita con descuentos que ascienden hasta el 70% en algunos casos. Vamos, que vas a ir vestida sin que tu bolsillo apenas lo note.

Si precisamente eres como yo y te gusta tener bien clarito qué es lo que quieres llevarte con descuento en el 'Black Friday', seguro que ya habrás mirado al detalle los catálogos de tus tiendas favoritas, ¿verdad? No obstante, en caso de que no haya sido así, no tienes de qué preocuparte, ya que buscando 'must have' de la próxima temporada me he encontrado con un auténtico imprescindible, el cual debes conseguir ya sea ahora o con los descuentos de 'Black Friday' de Stradivarius.

Se trata de un abrigo de pelo con estampado de Leopardo que ha lucido nada más y nada menos que la 'influencer' del momento, o sea, Aitana Ocaña, segunda finalista de 'Operación Triunfo 2017', quien también triunfa ahora con su tema 'Teléfono'. La catalana se convirtió en imagen de la conocida firma textil nada más salir de la academia, de ahí que la hayas visto con ropa de Stradivarius en más de una ocasión.

El abrigo del que te hablo forma parte de la colección inspirada en la exconcursante y cuesta 59,99 euros, pero estoy seguro de que en el 'Black Friday' podrás conseguirlo mucho más barato. Ya estás tardando en apuntarlo a tu 'wishlist'.