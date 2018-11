El abrigo estrella de Pull&Bear que querrás conseguir en el 'Black Friday'

Pega con todo, principal reclamo expuesto por algunas 'influencers' a través de las redes sociales FRAN JUSTICIA Viernes, 16 noviembre 2018, 10:39

Queda tan solo una semana para que se celebre el 'Black Friday', una cita ineludible para los más ahorradores debido a que numerosas marcas y comercios ofrecen descuentos en una amplia variedad de artículos. ¿Ya has elaborado tu 'wishlist'?

Igual lo de hacerte una lista te parece una tontería, pero te aseguro que te ayudará, y mucho, a sacarle el máximo partido a tu jornada de 'shopping' de 'Black Friday', ya que evitarás compras impulsivas e irás directa a adquirir las verdaderas gangas y 'must have' que has estudiado concienzudamente. Hazme caso...

De hecho, precisamente en esas me encontraba, es decir, redactando mi 'wishlist' cuando me ha entrado por los ojos un abrigo de Pull&Bear que, con o sin descuento merece la pena incluir en tu fondo de armario, más aún si tenemos en cuenta que la conocida firma de Inditex ha confirmado que un año más participará en el 'Black Friday', por lo que se esperan descuentos de hasta el 50% en un sinfín de prendas y accesorios. ¡No puedo esperar más!

Volviendo a lo que nos ocupa, la pieza en cuestión de la que te hablo es uno de los modelos más 'sporty' que la marca de Inditex tiene en su haber. Está hecho de borrego, por lo que podrás olvidarte por fin del frío en invierno; de color gris, así que pega con absolutamente todo, y lo mejor, cuesta sólo 29,99 euros, lo que le convierte en un artículo asequible para prácticamente todos los bolsillos. ¿Necesitas algo más?

De momento, el mismo mantiene un precio sin rebaja. No obstante, si este precio no se ajusta a tu bolsillo, no dudes en esperarte hasta el 23 de noviembre para disfrutar de los descuentos de 'Black Friday' de Pull&Bear. ¡Quizá puedes llevártelo a mitad de precio!

Además de este abrigo, las sudaderas de 'Stranger Things' y la colección de la cantante Rosalía, otros items que también figuran en la lista de 'must have' de cara al 'Black Friday' de Pull&Bear.