Consulta si tu móvil es uno de los que no tendrá WhatsApp desde el 31 de octubre

Las actualizaciones de las aplicaciones móviles implican una serie de requisitos operativos que pueden hacer que dejen de funcionar en algunos terminales. Pasará este 31 ... de octubre de 2025 con WhastApp. La app dejará de ser compatible con varios modelos antiguos de Android y iPhone.

La medida deja fuera a móviles que no reciben ya actualizaciones de sus fabricantes o no cumplen con los parches de seguridad necesarios para ello. La decisión busca reforzar la seguridad y garantizar que la aplicación funcione con estabilidad. Los equipos afectados no cuentan con las actualizaciones para ejecutar las funciones más recientes ni con parches que protegen frente a vulnerabilidades.

En consecuencia, WhatsApp deja de ser compatible con Android 5.0 o anteriores y con iOS 15.1 o previos. Todos aquellos terminales que no puedan actualizar sus sistemas se quedan fuera.

Los expertos señalan que no se trata de un bloqueo inmediato «de un día para otro», pero sí de una pérdida progresiva de mejoras. Por tanto, aumentan las probabilidades de errores, fallos de seguridad y eventuales pérdidas de información.

Para evitar este problema hay dos caminos: o actualizar el sistema operativo, si el móvil lo permite; o, si el hardware ya no soporta versiones más recientes, pasar a un smartphone compatible y migrar la cuenta. Antes de cambiar es importante realizar una copia de seguridad para conservar chats y archivos.

Lista de modelos afectados de Android y iPhone que pierden compatibilidad:

-Samsung: Galaxy S3, Galaxy Core, Galaxy Trend, Galaxy S5, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.

-Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V, Xperia Z2.

-Huawei: Ascend Mate 2.

-LG: Optimus G, LG G3, Nexus 4, LG G2 Mini.

-Motorola: Moto G (primera generación), Moto E (2014).

-HTC: One M8.

-Apple: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus.

Si tu dispositivo no figura, igualmente conviene comprobar la versión instalada. Esto quiere decir que el límite real lo marca el sistema operativo: por debajo de Android 5.0 o de iOS 15.1, quedarás fuera de soporte. Por consiguiente, lo más responsable es asegurar la copia de seguridad y tomar una decisión a tiempo.