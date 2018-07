5 consejos que debes tener en cuenta si quieres que tu perro se bañe en una piscina

En la mayoría de piscinas públicas de España está prohibido el acceso a animales como los canes, pero hay otros lugares en los que sí puedes disfrutar de un día de piscina con tu can FRAN JUSTICIA Martes, 24 julio 2018, 10:09

El verano es uno de los periodos del año en el que más abandonos de animales se produce, especialmente de perros, y es que muchos dueños consideran que sus vacaciones no van a ser lo mismo con un can a bordo, lo que les lleva a tomar la errónea e inhumana decisión de dejarle fuera de sus vidas.

Es cierto que vivir con un perrito cambia muchas cosas, pero estoy seguro de que cuándo te decidiste a adoptarlo ya lo tenías en mente. No vale echarse atrás cuando crees que tu verano no va a ser igual de «divertido». Puedes llevártelo de viaje e incluso bañarte con él en una playa o piscina, y es que, aunque no abundan los lugares en los que puedes bañarte con tu perro, sí hay playas y piscinas especialmente indicadas para este tipo de animales, por lo que ya no tienes excusa.

Además, si no te convence ninguna de estas opciones, siempre tienes la oportunidad de montar tú mismo una piscina casera para que tu can se bañe en casa. En Zooplus puedes encontrar varios modelos a muy buen precio, claro, siempre y cuando hagas uso del cupón Zooplus de Descuentos Ideal.

Eso sí, sea donde sea la piscina en la que vaya a bañarse tu perro, es peligroso que lo haga si no tienes en cuenta diversos consejos:

1. No le dejes beber agua de la piscina, ya que esta suele contener productos químicos como el cloro, los cuales no van a hacerle ningún bien a tu perrito. Lo ideal es que lleves contigo una botella de agua para darle al can si tiene sed.

2. Coloca una rampa para que pueda acceder a la piscina sin complicaciones, puesto que de no ser así pueden producirse accidentes innecesarios. De esta forma además podrá salir y entrar cómodamente.

3. Mantén su higiene al día, es decir, cepíllale el pelo siempre que puedas, evitando así que caiga a la piscina.

4. Controla más a menudo el estado del agua, es decir, realiza test diarios de los niveles de ph y de cloro.

5. Verifica si tu perro sabe nadar bien, ya que si no sabe nadar muy bien podría asustarse en su primer contacto con la piscina. Mantente siempre junto a él.