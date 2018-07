5 consejos para aprovechar al máximo el Amazon Prime Day

Con motivo de este evento los suscriptores de Amazon Prime podrán beneficiarse de un sinfín de ofertas exclusivas en una amplia diversidad de productos FRAN JUSTICIA Lunes, 16 julio 2018, 13:51

Ha llegado el día que muchos estaban esperando, y es que a partir de las 12:00 horas del mediodía arrancará oficialmente el Amazon Prime Day, un evento que viene desarrollándose anualmente desde hace varios años, el cual surgió, entre otras razones, para premiar la fidelidad de los suscriptores de Amazon Prime, ¿eres uno de ellos? Si es así, no dudes en aprovechar el código promocional Amazon de Descuentos Ideal para el Amazon Prime Day. ¡No te arrepentirás!

Con motivo de esta promoción, todas aquellas personas que pertenezcan a Amazon Prime podrán acceder a un sinfín de ofertas exclusivas en una amplia diversidad de productos, desde ordenadores y móviles hasta ropa o robots de cocina, entre otros artículos. No obstante, si todavía no te has suscrito a Amazon Prime, no tienes de qué preocuparte, ya que puedes hacerlo en cualquier momento de forma totalmente gratuita durante el primer mes y con un pago único anual de 19,99 euros. ¿No suena interesante?

Una vez que te hayas suscrito al servicio Premium de Amazon no sólo podrás acceder a otros servicios Premium como Prime Video, sino que hasta el martes 17 a las 23:59 podrás beneficiarte de ofertas especiales únicas para ti. Eso sí, que el consumismo no te ciegue, intenta comprar sólo lo que realmente necesitas y vas a utilizar y, sobre todo, pon atención a estos cinco consejos que nos llegan desde Amazon para aprovechar al máximo el Amazon Prime Day. ¡Si no ahorras es porque no quieres!

1. Descárgate la app de Amazon

Hoy en día hacemos prácticamente todo con las aplicaciones móviles de nuestros terminales inteligentes, por lo que no dudes en descargarte la app gratuita de Amazon para que tus compras en este Amazon Prime Day sean más fáciles de llevar a cabo y, sobre todo, más baratas, ya que al descargarte la aplicación recibirás un descuento de 10 euros, el cual podrás canjear en cualquier producto del gigante comercial online.

Además, también recibirás ofertas personalizadas en función de tus búsquedas y podrás escanear códigos de barras para comparar precios o comprobar la disponibilidad del producto. ¿Qué más necesitas?

2. Prepara una lista de deseos

Tanto si eres usuario Amazon Prime como si no, desde Amazon puedes elaborar una lista de deseos en tu cuenta personal, así cuando aparezcan todas las ofertas Prime tu lista se actualizará con los nuevos precios y sólo tendrás que consultarla para adquirir los artículos que de verdad necesitas, ya sean para ti o para adelantar los regalos de cumpleaños o incluso de Navidad de algún ser querido.

3. Instala el asistente de Amazon

La principal diferencia entre comprar en una tienda online y hacerlo en un comercio físico reside en la inexistencia de dependientes en el entorno digital pero, ¿sabías que Amazon dispone de un asistente virtual que puede ayudarte? Ten a mano un dependiente particular para todo lo que necesites e instálate este Amazon Prime Day el asistente virtual para ordenadores de Amazon. Te mantendrá al tanto de las ofertas, actualizará el precio de los productos que tienes en tu lista de deseos y te ayudará en cualquier cosa que necesites.

4. Sigue las ofertas que te interesen con el logo Prime

El Amazon Prime Day no afectará a todos los productos que puedes comprar en el gigante comercial online, sino sólo a los que llevan el logo 'Prime' en su descripción. Lo ideal es que sigas los productos Prime que te interesen, así podrás enterarte de cualquier cambio de precio durante las 36 horas que durará el Amazon Prime Day.

5. Lee comentarios de los productos

Al igual que ocurre con la ropa durante las rebajas, muchas veces nos entusiasmamos con el precio de los artículos sin reflexionar acerca de la calidad y uso del producto. ¿Es realmente cómo lo describe el anuncio? ¿Tiene buenas críticas? ¿Le vas a dar uso? Hazte todas estas preguntas y, sobre todo, compara precios.

Espero que estos consejos te hayan servido y que ya estés totalmente listo para arrasar con el Amazon Prime Day, ¿qué te vas a comprar?