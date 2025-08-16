Conseguir 20.000 millones de euros al mes durante 30 años puede ser muy fácil con el EuroDreams Los premios de EuroDreams, la nueva apuesta del Estado que se juega por parte de Europa

Esther Guerero Sábado, 16 de agosto 2025, 09:44

Los juegos de azar tales como la lotería de navidad o el Sueldazo de la ONCE entre otros, hacen que muchos de sus participantes recurrentes se lleven sorpresas inesperadas. Según un estudio llevado a cabo por la ONCE, el 61% de los Españoles participan al menos en un juego de loterías, siendo el 45% jugadores frecuentes.

Una nueva modalidad de apuestas, que se juega en paises europeos como Austria, Portugal, Suiza, Francia, Bélgica, Irlanda y Luxemburgo. Irrumpe en España para renovar los juegos de azar.

El EuroDreams da la posibilidad de ganar 20.000 millones de euros todos los meses durante 30 años. Para poder conseguirlos tan solo se debe abonar 2,5 euros en una administración de Loterías y Apuestas del Estado. Tras ello, el lotero te indicará que rellenes una serie compuesta por 5 números que van del 1 al 40. Además, deberá escoger un 'dream number' o 'número soñado', que puede ser cualquier número del 1 al 5.

Los sorteos se realizan todas las semanas los lunes y los jueves y la combinación acertada se hace pública a partir de las 21:30 horas españolas en la web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. El pasado jueves 10 de julio el número galardonado fue 2-3-4-8-11 y el número soñado fue el 2.

Premios

El premio dependerá del número de aciertos que el apostante haya acertado. En caso de adivinar 6 se obtendrán los 20.000 euros al mes durante 30 años, si no se obtiene el 'dream number', la suma desciende a 2.000 euros al mes durante cinco años.

En caso de tener 5 logros se obtendrá 120 euros. Si únicamente se tienen 4 éxitos conseguirás 40 euros. Para finalizar, si se consiguen tres números se conseguirán 5 euros y si se adivinan dos te devuelven el precio de la participación.