«Lo confieso: he copiado, me he saltado semáforos, he hecho corta-pega…, ya no puedo ser gobernante» BLOG «¿Quién no ha cometido alguna vez un delito?», reflexiona el juez de menores EMILIO CALATAYUD Viernes, 14 septiembre 2018, 12:22

Buenas, soy Emilio Calatayud. Lo confieso: he copiado en algún examen, alguna vez me he saltado un semáforo en rojo (aunque igual estaba en ámbar), he hecho corta y pega y, de niño, robé unas perchas en una casa habitada y suspendí ocho asignaturas con alevosía. También tengo que decir que dos de mis libros, 'Mis sentencias ejemplares y 'Buenas, soy Emilio Calatayud y voy a hablarles de…', los ha escrito un 'negro' (hola, el negro soy yo, Carlos Morán).Hay más, pero no quiero aburriros… Además, ¿quién no ha cometido alguna vez un delito? (robar en un hiper, conducir con una copa de más, comprar en el top manta, hacer trampas a Hacienda…): lo que pasa es que no nos han cogido.

Puede leer el artículo completo en el blog del juez Calatayud.