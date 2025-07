Este conductor lo confirma: «La Guardia Civil te multa si le da la gana por conducir con este calzado»

Esther Guerrero Lunes, 28 de julio 2025, 13:01 Comenta Compartir

Con la llegada del calor, son muchos los conductores que cambian sus indumentarias al volante por otras más frescas y acordes a las temperaturas. En un principio, este acto que parece tan normal puede acarrear problemas al volante.

Aunque el Reglamento General de Circulación no establezca las indumentarias que no son aptas para la conducción, si se puede aplicar el artículo 18 del mismo, en caso de que las vestimentas que se lleven impiden la atención o visión en la conducción o provoque prácticas que no garanticen la seguridad.

Por este motivo, llevar chanclas o ir descalzo puede suponer un gran problema que siempre queda a criterio del agente que realice la parada conveniente.

Un conductor, llamado Carlos y con usuario 'moredaenaccion', habla de ello en un video subido a sus redes sociales. En este explica un encontronazo que ha tenido con la policía que le ha realizado un control mientras conducía.

Cuenta a sus seguidores que el agente le advertía, tras comprobar que transitaba sin calzado, que no era legal conducir así. El usuario con más de 23.000 seguidores en Instagram relata que su respuesta fue que no es ilegal siempre y cuando no imposibilite la conducción. Esta respuesta «inesperada» que recibió el agente no fue plato de buen gusto, lo que hace que, tras ser multado, Carlos culmine el video diciendo que «pueden sancionarte si le da la gana» con gran indignación.

Este tipo de actos pueden conllevar una imprudencia al volante porque, sin zapatos, el pie no tiene tanta fuerza y puede causar perjuicios en actos como frenar.

Temas

Policía

Instagram