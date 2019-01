Comprueba y consulta los décimos y números premiados en la Lotería de El Niño Comprobador de décimos y números premiados en la Lotería de El Niño A.O. Domingo, 6 enero 2019, 12:39

Este domingo 6 de enero y día de los Reyes Magos de Oriente, la Navidad llega a su fin. Pero no todo el mundo despedirá las fiestas con nostalgia y algunos kilos de más. Muchos, además, lo harán con la alegría que supone embolsarse uno de los premios del sorteo de la Lotería de El Niño.

Si tienes números en tu poder de este último sorteo de la Navidad, ya sean décimos, participaciones o números compartidos, ya puedes correr a consultarlos en el el comprobador de números y décimos de IDEAL, donde podrás saber al instante si eres uno de esos agraciados que pueden empezar el año con su cuenta bancaria más abultada de lo habitual.

Sólo tienes que introducir el número y la cantidad jugada para conocer si has sido premiado y cuánto dinero te ha tocado.

El Niño reparte este domingo un total de 700 millones de euros. El primer premio está dotado con dos millones de euros por serie; el segundo con 750.000 euros y, el tercero, con 250.000 euros por serie. Es decir, que por cada décimo (que cuesta 20 euros) del primer premio se ganan 200.000 euros; por cada décimo del segundo, 75.000 euros; y por cada décimo del tercero, el premio es de 25.000 euros.

No esperes más y comprueba tus décimos para este Sorteo de la Lotería del Niño 2019 porque puede que hayas resultado premiado y aún lo desconozcas. Un empujón para retomar la actividad natural a buen seguro no vendrá nada mal. Si no es el caso, no se preocupe. Le recordamos que lo importante es mantener un buen estado de salud.