¿Cuánto combustible consume realmente el aire acondicionado de tu coche? Si eres de esas personas que no ponen el climatizador de tu vehículo por miedo al consumo, deberías conocer las aclaraciones de Endesa al respecto AIDA ORTIZ Jueves, 26 julio 2018, 00:26

El climatizador de los vehículos es el mejor aliado para los viajes de largo recorrido en las vacaciones de verano. No obstante, muchas personas son reacias a activarlo por miedo a consumir demasiado combustible. Si eres una de esas personas, quizá deberías leer el artículo publicado en el blog de Endesa, en el que despejan todas las dudas al respecto.

Para empezar, la compañía informa de que la calefacción no incrementa el consumo de combustible del coche, ya que el calor se genera a través de la energía del motor del vehículo. No obstante, Endesa informa de que, en realidad, el consumo por poner la calefacción no es exactamente cero, ya que el ventilador que permite la transmisión del calor al interior del vehículo utiliza energía proveniente de la batería.

Por otro lado, al contrario que la calefacción, el aire acondicionado, sí consume combustible. Al activarlo, el climatizador utiliza un compresor que consume energía. Concretamente, este sistema consume entre 0,2 y 1 litro de gasolina o gasoil cada 100 kilómetros. Según afirma Endesa, el volumen del consumo depende de la temperatura exterior y de la intensidad con la que el aire enfría el vehículo.

En el caso de los coches eléctricos, el consumo de energía eléctrica sube considerablemente al poner la calefacción, ya que la energía para poner en marcha el aire acondicionado proviene de la batería de tracción. Esto significa que, al poner la calefacción o el aire, la autonomía bajará entorno a un 10 o 20%. Al parecer, algunos fabricantes están intentando resolver este problema mediante la instalación de una pequeña bomba de calor.