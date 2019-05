Los coches eléctricos e híbridos tendrán que hacer ruido a partir de 2021 EFE La directiva de la UE refleja que el cambio tendrá que estar activado siempre por defecto cuando el vehículo esté arrancad IDEAL Martes, 21 mayo 2019, 10:27

Están de moda. Los coches eléctricos son el futuro en el tráfico mundial. Sus ventajas son evidentes: no emiten contaminación directa, no requiere mucho mantenimiento y ostentan una mecánica más simple (por ejemplo, no necesitan caja de cambios). Además, para alegría de muchos, son muy pero que muy silenciosos.

Esta falta de ruido, en cambio, presenta algunos problemas en híbridos y eléctricos, ya que a baja velocidad no se oyen y pueden ocasionar accidentes. A este respecto, la UE va a obligar a que todos los coches eléctricos e híbridos hagan ruido a partir de 2021.

Esta norma de futuro aplicamiento explica cómo será ese sonido: similar al de un motor convencional y con una frecuencia intermedia entre 56 y 75 dB. Eso sí, se mantendrá activo a velocidades inferiores a 20 km/h. Por su parte, el avisador cambiará de frecuencia hasta los 1600 Hz para que las personas mayores también puedan escucharlo. La directiva de la UE refleja que el cambio tendrá que estar activado siempre por defecto cuando el vehículo esté arrancado.

Los datos sobre los coches eléctricos reflejan que en países como Reino Unido hay yua unos 140.000 por los 3.500 que había en 2013. Para el año 2030 se espera que la cifra sea de 9 millones. En España, durante el primer trimestre de 2019, se vendieron 2.754 coches eléctricos, que son más del doble que los 1.153 vendidos en el primer trimestre de 2018.