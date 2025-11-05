Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento de la presentación del informe Foessa, hoy, en la sede de Cáritas. EFE

La clase media adelgaza y se disparan los hogares en exclusión social severa

Los grandes motores del empobrecimiento y el aumento de la desigualdad son una vivienda inaccesible y unos empleos precarios, según el informe Foessa

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

España está viviendo en lo que va de siglo un proceso inédito de fractura social y aumento de las desigualdades. El resultado de encadenar dos ... décadas de crisis es el cada vez mayor adelgazamiento de la hasta ahora mayoritaria clase media y un desplazamiento de decenas de miles de familias de esta zona vital templada y estable a una existencia de exclusión social, con un aumento muy llamativo de la pobreza severa.

