Un científico chino asegura que es el primero en modificar bebés genéticamente He Jiankui modificó los embriones de siete parejas. / AP Según él, se trata de dos gemelas cuyo ADN dijo que modificó para intentar ayudarlas a resistir una posible infección futura con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) AP Lunes, 26 noviembre 2018, 11:20

Un científico chino afirma que ayudó a crear los primeros bebés genéticamente modificados del mundo: dos gemelas cuyo ADN dijo que modificó para intentar ayudarlas a resistir una posible infección futura con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH). De ser cierto, sería un salto profundo de la ciencia y la ética.

Un científico de Estados Unidos aseguró que participó en el trabajo en China, no obstante este tipo de edición de genes está prohibida en su país porque los cambios en el ADN pueden pasar a las generaciones futuras y corre el riesgo de dañar otros genes. Muchos científicos convencionales piensan que es demasiado peligroso intentarlo, por lo que algunos denunciaron que el informe chino es una experimentación humana.

La comunidad científica alerta de los riesgos y denuncian que es experimentación humana

El investigador, He Jiankui, de Shenzhen, dijo que modificó los embriones de siete parejas durante los tratamientos de fertilidad, y hasta el momento se logró un embarazo. Informó que su objetivo no era curar o prevenir una enfermedad hereditaria, sino tratar de otorgar un rasgo que pocas personas tienen naturalmente: la capacidad de resistir una posible infección futura con el VIH, el virus que causa el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).

Añadió que los padres involucrados se negaron a ser identificados o entrevistados, y no quiso decir dónde viven o dónde se hizo el trabajo. No hay una confirmación independiente de la afirmación de He, y no se ha publicado en una revista, donde otros expertos la podrían examinar. El anuncio lo reveló el lunes en Hong Kong, a uno de los organizadores de una conferencia internacional sobre edición de genes que comenzará el martes, y antes en entrevista exclusiva con The Associated Press.

«Siento una gran responsabilidad de que no se trata solo de hacer una primera, sino también de ser un ejemplo»

«Siento una gran responsabilidad de que no se trata solo de hacer una primera, sino también de ser un ejemplo», dijo a AP. «La sociedad decidirá qué hacer a continuación» en términos de permitir o prohibir tal ciencia. Algunos científicos se sorprendieron al escuchar la reclamación y lo condenaron enérgicamente.

Es «inconcebible ... un experimento con seres humanos que no es moral ni éticamente defendible», dijo el Dr. Kiran Musunuru, un experto en edición genética de la Universidad de Pennsylvania y editor de una revista de genética.