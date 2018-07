¿Qué son las 'arañas' de Marte? Esta particularidad del planeta rojo no tiene nada que ver con los arácnidos de la Tierra IDEAL.ES Viernes, 20 julio 2018, 09:27

No es ningún secreto: en Marte también hay 'arañas'. No obstante, el fenómeno al que en el planeta rojo se le conoce como tal no tiene nada que ver con las arañas terrícolas, ni ocho patas ni ocho ojos. Los astrónomos dieron hace tiempo este apodo al 'terreno araneiforme', una particularidad marciana con cierto parecido con los artrópodos.

Es así como se conoce a los montículos radiantes que se crean cuando el hielo del dióxido de carbono bajo la superficie se calienta y se libera, desarrollándose con patas como de araña. Este es un fenómeno estacional activo sin igual en nuestro planeta. Para hacernos una idea, al igual que con el hielo seco sobre la tierra, el hielo de dióxido de carbono marciano, que llega a formar casquetes, se sublima conforme se calienta y al adoptar la forma del gas queda atrapado bajo la superficie.

Tiempo después, este gas atrapado irá acumulándose en presión hasta que gane la suficiente fuerza para romper el hielo mediante una erupción de polvo. El dióxido de carbono se libera hacia la atmósfera y el polvo más oscuro se queda en torno a la ventilación o es transportado por el viento para dar lugar a una especie de rayas que se graban en la superficie.

Científicos de la NASA, que tomaron la fotografía que acompaña este artículo a través de la nave Mars Recoinassance Orbiter (MRO), han logrado certificar que estas arañas o terreno araneiforme emergen del paisaje con el sol en el polo sur de Marte. La pérdida de dióxido de carbono sublimado las deja atrás.