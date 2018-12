El chándal se pone de moda Doña Letizia sorprendió con un pantalón de Boss inspirado en el chándal y tacones. Desde Rosalía y la reina Letizia hasta las grandes estrellas de Hollywood. La prenda deportiva por excelencia entierra su perfil marginal y se viste de glamur LUIS GÓMEZ Domingo, 2 diciembre 2018, 01:27

El fenómeno Rosalía, que tan 'buenamente' le está sentando a la industria musical española, traspasa todas las fronteras. Su influencia no se limita únicamente a los escenarios y a la colección cápsula que acaba de lanzar junto a Pull&Bear, una de las enseñas de Inditex. Si la intérprete de 'Malamente' participa de forma activa en un proyecto con diseños sorprendentemente ñoños -un jersey verde flúor de cuello vuelto y canalé y una chaqueta vaquera es lo único que se ha visto hasta el momento-, cuando sale a la calle o acude a recoger premios se suelta el pelo, bebe de las fuentes callejeras y echa mano de prendas de aire deportivo. Como si fuera (o saliese) del gimnasio. Que le mola el chándal y ha hecho de ésta una prenda de culto -lo mismo la luce en la entrega de premios de la MTV en Bilbao que la promociona en plan canalla en vídeos de aires macarras- demuestra bien a las claras cómo conducen sus gustos artistas capaces de crear grandes estados de opinión. ¿Hay algo malo en ello? Cuestión de gustos en tiempos tan volubles. Porque, ¿qué se entiende por vestir bien hoy en día?

Según el editor Marc Giró, la invasión del chándal y de la falsa comodidad, el auge del 'chonismo' acrítico (y acrílico), con prendas a 2.000 euros, y el incomprensible triunfo de todo aquello que «recomiendan previo pago 'influencers' de pacotilla nos hacen desear la vuelta al orden». Se han relajado tanto las costumbres que cada vez más voces abogan por recuperar precisamente las viejas costumbres. Y quien se refiere a las mismas remite al decoro y sentido común. «¡Basta de hacerse la original, enseñar el ombligo en público o calzar deportivas a todas horas! Vestir bien es una decisión personal», esgrime.

Sin embargo, guste o no y se ponga como se ponga, el chándal es el producto estrella de la temporada. Sirve para todo tipo de cuerpos y estratos sociales. Ya no distingue entre barrios altos y pobres. Ha regresado para quedarse, si es que se fue alguna vez. Vuelve con todos los 'hijos de los 90': logotipos gigantes, colores neón, estampados vistosos con caleidoscópicos y combinaciones audaces. Hasta doña Letizia ha sucumbido al fenómeno del chandalismo a juego con los tacones. No en el grado de la heredera hotelera Paris Hilton, impactante con uno de terciopelo rosa de Juicy Couture. A primera vista, el de la reina era otro chándal más, pero se trataba, en realidad, de un trampantojo. Era un pantalón de Hugo Boss, un diseño de dos colores con rayas marcadas -semejantes a las de cualquier modelo de Adidas- en tono blanco contrastado en los lados.

Romper corsés

El hechizo del chándal ha estado sometido al dictado clasista hasta que ha roto todos los corsés. Del mismo modo que se agotan sus existencias, los detractores se preguntan qué mecanismo ha llevado a las grandes marcas -Alexander Wang, Gucci, Tommy Hilfiger y Dolce&Gabbana, entre ellas- a recuperar una tendencia desterrada hace años por hortera y ordinaria. Solo hay que ver a las hermanas Hadid, que no son precisamente unas cualquiera en el modelaje y la publicidad, combinándolos con sandalias y calcetines. Las consideraciones tan contrarias que despierta esta prenda nacida para sudarla deben enmarcarse en un contexto radicalmente distinto al de hace tres décadas. Si entonces remitía al estilo de la excesiva Jennifer Lopez, enseñando ombligo por debajo de la cremallera de la chaqueta, ahora es orgullo y símbolo de la época 'millenial'.

Es aceptado incluso como estandarte 'boho' y 'hípster'. Ha eliminado de un golpe su perfil más 'kistch' y marginal para desenvolverse en los ambientes más glamurosos. Son signos de los nuevos tiempos, que confirma Marco Gobbetti, CEO de Burberry: «La fusión del 'streetwear' (ropa de calle) y el lujo es primordial para el consumidor actual». Las firmas han entendido que deben ser «relevantes en el mundo contemporáneo», según David Fischer, fundador de Highsnobiety. Llevar un chándal o calzar unas Vans Old School en 2000 era un símbolo de que «o patinabas o escuchabas punk». Ahora son un objeto universal que se ha transformado en algo 'cool'. «Su uso se ha democratizado», esgrimen los responsables de Outsiders Division. La realidad es que creadores como Demna Gvasalia, Virgil Abloh y Alessandro Michele han reformulado las reglas del juego al saber interactuar con los 'millenials' y dialogar de tú a tú con la calle.

La única duda que plantea este juego es si, en su afán por derribar barreras, serán capaces de conservar a los clientes de siempre. No solo el lujo reinterpreta las tendencias deportivas y las traslada del gimnasio a la calle. Si el chándal sirve para mucho más que ponerse en forma, Oysho, la cadena de ropa íntima de Inditex, lanza una colección de camisetas, leggings y sujetadores deportivos que llegan a los centros de trabajo e incluso pisan las alfombras rojas combinados con tacones. Es la influencia del chándal en su versión... ¿más elegante?