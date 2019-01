«Chabelita interesa más que la formación del nuevo gobierno andaluz, se ve que tenemos claras las prioridades» BLOG «Estamos convirtiendo en personajes de la cultura y de la vida social a personas que no hacen 'ná'. Eso sí, parece que eso de hacer 'ná' se paga bien» JUEZ CALATAYUD Miércoles, 16 enero 2019, 00:41

Confieso que no sé muy bien quién es Chabelita ni tampoco tengo nada contra ella, Dios me libre. Pero el otro día me llamó la atención que una folletá -que es como decimos chorrada en 'granaíno'- que le había ocurrido a Chabelita despertó bastante más interés entre el público que la formación del nuevo gobierno andaluz. Se ve que tenemos claras las prioridades.

Siga leyendo en el blog del juez Calatayud.