El día en que la banda más famosa del mundo se convirtió en un mito Los Beatles dan su último concierto, el número 292, en el icónico e insalubre club de Liverpool. El mundo reclamaba probar su electricidad rupestre ICÍAR OCHOA DE OLANO Sábado, 4 agosto 2018, 00:33

Había una multitud de chicas en la calle volviéndose locas. Cuando John Lennon pasó el cordón de seguridad le arrancaron una manga de su chaqueta de mohair. Yo la recuperé y él se la cosió». Ese día, el expolicía reciclado en portero de club Paddy Delaney estaba de guardia. Era sábado. Pero no uno cualquiera. En The Cavern, el mugriento sótano en el que se pulió el mayor grupo de pop-rock de todos los tiempos, se anunciaba una tarde-noche legendaria. Como aperitivo, The Mersey Beats, The Scorts, The Road Runners, The Sapphires y Johnny Ringo&The Colts. De plato fuerte, uno que jamás se volvería a servir: los Beatles en su espuela antes de salir de la cueva para siempre y sacudir a todo el planeta con su electricidad rupestre.

Después de actuar 291 veces en el agujero que era el número 10 de la calle Mathew, ni las ratas de la húmeda y fabril Liverpool ignoraban que la gloria llamaba a porrazos a la puerta de aquel cuarteto de melenudos poseídos por un ritmo endiablado. Las hechuras de La Caverna, a la que entró Pete Best como baterista de John Lennon, Paul McCartney y George Harrisony, y salió Ringo Starr en ese papel, hacía tiempo que se habían quedado exiguas para aquella banda explosiva a la que varias televisiones y periodistas internacionales habían ido a ver allí. Solo un mes después de aquella última aparición grabarían 'She loves you' y, medio año más tarde, desembarcaban en Estados Unidos.

Nadie quería perderse su espectáculo final. Las entradas habían salido a la venta el 21 de julio, a la una y media en punto de la tarde, y a las dos no quedaban ni las migas. Donde solo cabían doscientos y apretados, entraron quinientos tras apoquinar 10 chelines por cabeza, el equivalente hoy a medio euro. Pese al redoble de tambores y al toque de trompetas, el bolo resultó un asco para los astros locales. Tras varias horas de frenesí a cargo de los cinco teloneros, la condensación de las paredes de aquella covacha sin ventilación había originado un peligroso charco en mitad del escenario y, en pleno show de los Beatles, un corte de energía silenció sus instrumentos y sumió a La Caverna en las tinieblas por varios minutos. Lennon y McCartney sofocaron el marrón ofreciendo una versión acústica de 'When I'm Sixty-Four', un tema que no lanzarían hasta cuatro años después. Visiblemente incómodos por las primitivas instalaciones del club, los Beatles tenían «caras largas». «Nunca debíamos haber vuelto aquí», le oyeron decir a un Lennon que echaba chispas. Cobraron el equivalente a 336 euros, un pequeño botín comparado con los escasos 6 euros que percibieron en su debut, el 9 de febrero de 1961.

55 años después del adiós -o el hasta luego, en el caso de McCartney, que volvió a cantar allí hace una semana por sorpresa-, el mito de La Caverna sigue alimentando Liverpool, que ingresa 80 millones de euros al año y sustenta 2.300 'with a little help of my friends'.