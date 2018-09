Las cartas de tu infancia que ahora valen hasta 20.000 euros y que puedes revender La web Genexcomics.com realiza compras de cartas y otros artículos de colección de estos juegos de tu infancia A. O. Sábado, 15 septiembre 2018, 00:20

Si de pequeño eras aficionado al juego de cartas Magic The Gathering y tienes algunas guardadas como oro en paño, debes saber que podrías ganar hasta 20.000 euros por ellas, si te decides a venderlas. Así lo asegura la web Genexcomics.com, a través de la cual se realizan compras de cartas y otros artículos de colección de Magic The Gathering y Force of Will.

Para realizar la transacción, es necesario enviar un correo a buylist@genexcomics.com indicando la lista de las cartas que tienes disponibles, preferiblemente en una hoja de excel, incluyendo el nombre de cada una de ellas, la cantidad, ampliación, rareza e idioma. La web se compromete a responder en un máximo de 48 horas con una valoración y una propuesta de compra.

¿Cómo enviar las cartas?

Una vez aceptada la venta, debes proteger tus cartas para el envío (nunca sujetas con gomas o en bolsas de plástico) en un paquete para que no puedan moverse y dañarse durante el trayecto. Genexcomics.com informa de que acepta cualquier tipo de método de envío, aunque recomienda que se realice con opción a seguimiento. La web también se ofrece a enviar sus propios mensajeros a domicilio.

¿Cómo se evalúan las cartas?

Para evaluar las cartas se utilizan distintas valoraciones según su estado:

Mint: perfecto estado, aunque pueden presentar alguna marca o mínimo arañazo.

Slightly Played: muestran algún pequeño desperfecto, como una doblez o arañazo (se paga el 80% de su valor).

Dañadas: presentan deterioro evidente (se paga el 40%).

Si las cartas no cumplen las condiciones, serán devueltas y el vendedor deberá asumir los gastos de devolución.

¿Cómo se recibe el pago?

Mediante transferencia bancaria

Ingreso en cuenta Paypal

Cambio por crédito para gastar en la web