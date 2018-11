Un año cárcel por agredir a su mujer tras no encontrarla en casa cuando volvió de cenar Con claro ánimo de mermar la integridad física de la perjudicada, comenzó a golpearla, la empujó sobre la cama, la agarró del cuello, yle dio golpes en la cabeza EFE Miércoles, 7 noviembre 2018, 12:23

El Juzgado de lo Penal 3 de Huelva ha condenado a un año de prisión a un hombre que agredió a su pareja durante una discusión que tuvo como detonante el no encontrarla a ella en casa de madrugada, después de que él volviera de cenar con sus amigos.

El fallo judicial lo considera autor de un delito de lesiones sobre la mujer y le impone además la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años y prohibición de aproximarse a menos de 200 metros a ella, a su domicilio, lugar de trabajo y cualquier otro que frecuente y comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento durante tres años, así como a que la indemnice por las lesiones y días de curación en 500 euros.

El juez acuerda la suspensión de la pena durante tres años condicionada a que el acusado no cometa un nuevo delito en dicho plazo de tres años, que durante el mismo no se aproxime ni comunique con la mujer, con la que tiene un hijo de 4 años, y a que se someta al programa formativo y/o educacional en materia de igualdad y no discriminación por razón de sexo.

El 26 de noviembre del 2017 al regresar a casa el acusado tras una cena con amigos y no encontrarla a ella, que también había salido con unas amigas y había llevado al niño a casa de la madre de él, comenzó a llamarla por teléfono y al no contestar debido a que no escuchaba la llamada, le mandó sobre las 3:23 horas mensajes de whatsapp.

Cuando la mujer llegó sobre las 4:30 horas al domicilio familiar y poder entrar, tras llamar de manera insistente y golpear la puerta ya que el acusado no le abría, comenzaron a discutir y él le recriminó que no estuviera en casa con el niño.

Con claro ánimo de mermar la integridad física de la perjudicada, comenzó a golpearla, la empujó sobre la cama, la agarró del cuello, yle dio golpes en la cabeza.

La perjudicada abandonó el domicilio y acudió a la comisaría de la Policía Local donde presentó denuncia y desde donde le llevaron al centro médico para que fuera atendida, lo que se produjo a las 6:38 horas señalando el facultativo, y así informó el médico forense, que presentaba distintas heridas.