Los 6 cambios que llegan a los contratos de alquiler: cómo te afectan y qué debes hacer El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto para modificar su legislación Á.L. Lunes, 17 diciembre 2018, 12:10

La burbuja del alquiler en España se está expandiendo entre todas las ciudades del país cuando parecía que se reducía básicamente a Madrid o a Barcelona. Dadas las circunstancias, en las que el precio de los alquileres sigue subiendo hasta niveles abusivos en muchos casos, el Consejo de Ministros del Gobierno de España ha aprobado un paquete de medidas urgentes que buscan paliar la problemática del alquiler.

Las medidas se basan en 6 grandes cambios que no serán los únicos que se pongan en marcha en los próximos tiempos ya que el Estado contempla nuevas actuaciones que pongan freno a la desigualdad fiscal en referencia a los alquileres. Repasamos los cambios.

-Ampliación de contratos: Para proteger más a los arrendatarios, a partir de ahora los alquileres tendrán una duración que pasa de los 3 a los 5 años -7 si se trata de un alquiler para personas jurídicas-. Esto supone también que la prórroga automática de los alquileres (cuando nadie manifiesta su voluntad de no renovarlo) pasa de 1 a 3 años.

-Límites a los avales: desde ahora no podrán solicitarse avales que superen las dos mensualidades. Al tiempo que los gastos de gestión inmobiliaria recaen en el arrendador cuando este sea persona jurídica (una empresa).

-Eliminación del IBI: quienes alquilen una vivienda de protección social no tendrán que pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. Así, se busca facilitar el acceso a la vivienda a aquellas personas con mayores necesidades económicas.

-Contra los pisos turísticos: aunque no se prohíben, sí se busca limitar su expansión en las ciudades. De tal modo que ahora las comunidades de vecinos tendrán potestad para limitar un alquiler turístico (tipo AirBnb). Aunque esta medida, como la de la ampliación de la duración de los contratos, carece de retroactividad.

-No se controla el precio del alquiler: con todo, el Gobierno no se plantea una serie de medidas que busquen controlar el precio de los alquileres que en algunos casos rozan el abuso. Al menos de momento, porque de cara a los futuros presupuestos que podrían aprobarse en enero, no se descarta negociar una estrategia en ese sentido.

-Mejorar la accesibilidad: se modifica la Ley de Propiedad Horizontal para hacer que las comunidades estén dotadas con un presupuesto mayor para mejorar la accesibilidad en sus inmuebles para aquellas personas con movilidad reducida.