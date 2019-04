«¿Cambiar a Pulgarcito por Pulgarcita es luchar contra el sexismo? No, es una chorrada» BLOG «Además es ir contra los derechos de autor», defiende el juez de menores EMILIO CALATAYUD Miércoles, 17 abril 2019, 12:06

Buenas, soy Emilio Calatayud. Lo primero es lo primero: queremos daros las gracias por haber compartido tanto y tanto el comentario sobre Caperucita y El Quijote. Estamos abrumados. A propósito de este asunto, hay quien me ha preguntado si cambiar el sexo de los protagonistas de los cuentos es luchar contra el sexismo. Pienso que no. Cambiar a Pulgarcito por Pulgarcita, además de una chorrada, sería ir contra los derechos del autor. Y no me refiero al dinero, sino al derecho que tiene toda persona a que se respete su obra, guste mas, guste menos o no guste 'ná'...

