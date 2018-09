El AVE a cámara lenta Momento en que el tractor saca distancia y se aleja del AVE, a la altura de Navarrete del Río. :: sergio martínez/el molino audiovisual Un tractor adelanta en Teruel a un tren de alta velocidad. Entre Navarrete y Calamocha el ferrocarril tiene que circular a 30 km/h. «Las vías están completamente escacharradas» ANTONIO PANIAGUA Viernes, 21 septiembre 2018, 02:26

Por el mar corren las liebres y en Teruel los tractores adelantan al AVE. Lo segundo no es mentira. ¿Cuál es la razón de ese aparente sinsentido? «Los rieles están absolutamente escacharrados», denuncia Manuel Gimeno, uno de los portavoces de la plataforma Teruel Existe. Esta organización lleva 20 años luchando para que las instituciones hagan algo de caso a la provincia aragonesa, capital de la 'España vacía', según la expresión felizmente acuñada por el escritor Sergio del Molino. Cada vez que se anuncia el cierre de una escuela rural o a una empresa se le escapan sus planes de deslocalizar la producción, los de Teruel Existe enseguida toman las pancartas.

En agosto, Manuel Gimeno, médico rural jubilado de 67 años, andaba metido en su brega diaria. Atiende amablemente a los medios de comunicación para que hablen del abandono en que anda sumida Teruel, un territorio que es todo un desierto demográfico. Con una superficie que supone la mitad de Bélgica, en la provincia viven nueve habitantes por kilómetro cuadrado.

Manuel se había llevado a los informadores a una encrucijada. Les mostraba el deterioro de las estructuras turolenses porque quería que comprobasen con sus propios ojos las vías del tren. Estaban en un paraje entre Navarrete del Río y Calamocha. De pronto se produjo un golpe de suerte y apareció el AVE, que circula a 20 o 30 kilómetros por hora, cuando es capaz de alcanzar una velocidad punta de 220. Pero si lo hace por ese lugar corre el peligro de descarrilar. De repente asomó un tractor, equipado con una cuba para sulfatar el campo y que transitaba por una carretera paralela a la vía férrea. No era una mole de gran potencia. Más bien un cacharro normalito. «El tren avanzaba a cámara lenta porque desde hace cinco años no se ha hecho absolutamente nada para reparar las deficiencias», explica Gimeno. El tractor se mueve de manera resuelta, a su ritmo, que no es mucho. El AVE lo hace pisando huevos. El remolcador besa los talones alegremente al tren. El bólido sigue a paso de tortuga. El conductor de la maquinaria agrícola se coloca a la altura del morro del AVE. El maquinista ni se inmuta. No acepta envites. Entonces el tractorista pisa el acelerador y, como el conductor de un turismo que deja atrás una tartana, adelanta al paradigma del relámpago ferroviario. «Le sacó una ventaja tremenda». Esta vez los que se quedaron «acojonados» -habla de nuevo Manuel- fueron los reporteros. Tan sorprendidos estaban que los de la organización ciudadana se dijeron que la ocasión la pintan calva.

El episodio del 'sorpasso' ilustra de modo elocuente el olvido de Teruel

Llamaron a Sergio Martínez, director de El Molino Audiovisual y trabajador de Calamocha TV, para que grabara como es debido el trance e hiciera unas tomas decentes. No hay ritmo de vértigo ni el corazón trepida cuando se ve la escena, pero el vídeo es muy gracioso. Por algo se ha hecho viral. El director, cámara y montador se apostó a la entrada de Navarrete, cerca del cementerio, y esperó al AVE. Fiel a su fama, llegó con media hora de retraso. De acuerdo con lo previsto, entró en escena el tractor, conducido por el alcalde de Torrijo del Campo, Ricardo Plumed. «Estaba aparcado a la derecha y le dio tiempo de arrancar, acelerar y hasta adelantar al tren». Buen profesional, Sergio ya había puesto a volar un dron para conseguir dos tomas cenitales: una con un AVE en sentido a Zaragoza y otra de un segundo tren, que pasó diez minutos después, dirigiéndose morosamente a Valencia. «La verdad es que ha quedado insuperable», se alegra Martínez, que aún no ha enviado la factura a sus clientes.

«Antes existían vías y traviesas de madera y hace años, no recuerdo cuándo, las cambiaron por otras de hormigón. A los lados del balastro crecían árboles grandes que sostenían el cajón que de la vía. Los expertos dijeron que los cortaran y, como el terreno es poco compacto, ahora se está hundiendo. Por eso necesita mantenimiento», apunta Martínez.

Plató en la llanura

El lugar del rodaje se asienta en el valle del Jiloca, flanqueado por dos montes, y entre medias discurre el río del mismo nombre. «Es una llanura», apunta el director del corto. La comarca comprende 40 municipios, de los cuales los más poblados son Calamocha (unos 4.700 habitantes) y Monreal del Campo (2.800).

El episodio del 'sorpasso' ilustra de forma elocuente el ostracismo de Teruel. La provincia carece de conexión directa con Madrid, tanto por autovía como por ferrocarril. Sí la tiene en cambio con Zaragoza gracias a la A-23. Los turolenses albergan sentimientos ambivalentes de indignación y agravio. Primero Álvarez-Cascos, como ministro de Fomento, prometió una lanzadera de AVE a Teruel, al estilo de la que llega hasta Huesca. Zapatero también traía buenas intenciones. Prometió tanto que sólo le faltó anunciar el despliegue de una alfombra roja hasta el epicentro de la Laponia española. Es verdad que se construyeron algunos tramos, pero luego los proyectos inversores expiraron. «La sanidad está muy limitada, lo mismo que la educación. Por añadidura, Teruel quedó excluida del objetivo 1 de los fondos europeos. Como cuenta con minería y una central térmica que produce tanta energía como una nuclear, los de Bruselas dividen el PIB por los escasísimos habitantes y resulta que cada vez somos más ricos», alega Gimeno.