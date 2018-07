Si buscas turismo de sol y playa, estos destinos son ideales para tus vacaciones

Si todavía no has elegido destino para tus vacaciones, échale un ojo a estos lugares, ya que pueden ser buenas alternativas FRAN JUSTICIA Miércoles, 18 julio 2018, 10:44

Con la segunda quincena de julio recién empezada ya son muchas personas las que están pensando en cómo y dónde van a desarrollar sus vacaciones. Sí, todos aquellos que las cogemos la primera quincena de agosto, ¡qué ganas!

Precisamente me encontraba hoy mirando distintas posibilidades para aprovechar mis vacaciones con amigos y pareja y así me he topado con varios 'chollos' de Barceló hoteles para alojarnos en tres destinos paradisiacos donde los haya. ¿A ti te interesa también viajar durante tus vacaciones? Si es así, no dejes de utilizar el código descuento Barceló Hoteles, ya que la reserva puede salirte mucho más barata, concretamente con entre un 15 y un 20% de descuento.

En Barceló Hoteles dispones de un sinfín de destinos en los que te puedes alojar con grandes ofertas y descuentos, pero estos tres son los que más han llamado mi atención. Te dejo leyendo todos los detalles acerca de ellos y mientras voy a ir preparando mi maleta, ¡vacaciones allá voy!

1. Riviera Maya, México

La Riviera Maya es uno de esos destinos a los que hay que ir sí o sí antes de morir, ¿qué mejor que dejarlo ya hecho y conocerla este verano? Allí no sólo podrás disfrutar de playas de arena fina y agua cristalina, fiestas hasta la madrugada y práctica de todo tipo de deportes acuáticos, sino que también podrás satisfacer tu interés cultural, ya que muy cerca se encuentra Tulúm, la única ciudad Maya que aún mantiene ruinas. Puedes alojarte en uno de los hoteles de Barceló Hoteles con un 35% de descuento.

2. Madeira, Portugal

Si lo de coger diversos aviones no va contigo, muy cerca de nuestro país se encuentra la isla de Madeira, uno de los destinos clave que debes visitar si vas a Portugal. Se trata de un paraíso situado en medio del atlántico en el que podrás disfrutar de abundante flora y fauna, descansando y desconectando del ruido de las grandes ciudades, o bien tomar el sol en alguna de sus playas de agua cristalina. Si estos planes no van contigo, ve a admirar la puesta de sol a alguno de sus bellos montes. Alójate en un hotel de Barceló Hoteles con un 25% de descuento.

3. Menorca, España

No hay que viajar tampoco muy lejos para disfrutar de una de las islas más bellas del mundo, Menorca, una de las Islas Baleares. Allí podrás disfrutar de tus vacaciones en plena naturaleza y bañándote en playas solitarias y paradisiacas. Si a ello le sumamos que es muy barata, no nos extraña que cada vez sean más las personas que se decantan por comprar los billetes del avión y viajar hasta la isla. ¿Te apuntas? Puedes alojarte en un hotel de Barceló Hoteles con un 20% de descuento.