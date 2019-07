Buscan a tres espeleólogas que no han salido de una cueva en Cantabria Dos equipos de Protección Civil entraron anoche en la cavidad ante la alerta por la demora en su salida PILAR CHATO y ELENA TRESGALLO Lunes, 15 julio 2019, 07:54

Sin novedades en el puesto del 112 sobre el estado de las tres espeleólogas catalanas que el sábado entraron en la cueva de Cueto-Coventosa (Cantabria) y no han salido todavía. Este es el primer 'parte' del día tras una noche larga e intensa de espera con dos equipos de rescate dentro de la cavidad. Las 'no noticias' no son sinónimo de 'malas noticias'. Desde el 112 apuntan que el recorrido de los equipos puede durar un mínimo de 12 horas puesto que la cavidad es muy grande y puede que el retraso en la salida de las espeleólogas responda al «cansancio». Con esta premisa y con la profesionalidad del operativo de búsqueda continúan las labores en el puesto de mando desde donde explican que cuatro voluntarios están participando en el rescate y que a las 5.15 horas dos de los que realizan tareas de logística se han retirado a descansar y otros dos se han quedado en la base instalada en Arredondo.

La alerta la dio ayer dado un compañero de las mujeres desaparecidas y el Servicio de Emergencias del 112 inició el dispositivo de búsqueda a última hora de la tarde de ayer, domingo.

Las tres espeleólogas, de entre 40 y 50 años, conocen la técnica y cuentan con material, pero era la primera vez que realizaban esta ruta, según han informado del 112, que advierte de que, por la dificultad técnica de esta cueva y por su longitud, se tarda más en realizar el recorrido de lo que marcan las guías de expertos en espeleología, por lo que «estarían dentro del periodo aceptable de retraso».

No obstante, por prevención se ha iniciado un dispositivo de exploración con dos equipos formados por tres y cuatro personas cada uno, del equipo de espeleosocorro de Protección Civil del Gobierno de Cantabria con el que participa la Fundación Espeleosocorro Cántabro-ESOCAN. Uno de los equipos ha entrado por la boca de Cueto -tres personas- y otro por la de Coventosa -cuatro-. El objetivo es buscarlas y «salir con información acerca de si es un retraso y están cansadas o si ha podido producirse un accidente».

Mientras, se ha constituido un Puesto de Mando Avanzado en Arredondo con un coordinador de emergencias de Protección Civil y un técnico de guardia de Protección Civil desde las 22:00 del domingo.

05:15 h ➡️ Desde las 21:00h, 4 voluntarios estamos participando en el rescate de 3 espeleplogas en la cueva Cueto- Coventosa.

Desempeñamos tareas de logística.

Sin ningúna novedad 2 se retiran a descansar y otros 2 se quedan en el PMA instalado en nuestra base. pic.twitter.com/MjPOfcjGXV PC Arredondo (@SPCArredondo) July 15, 2019

El Ayuntamiento de Arredondo ya ha puesto a disposición de Proyección Civil un local para que utilicen los efectivos de Protección Civil que se han desplazado a la zona . El alcalde, Leoncio Carrascal, explicaba a este periódico que se ha mantenido el contacto con el 112 desde que saltó la alarma «y el equipo que nosotros tenemos de Protección Civil ya está dispuesto para recibir al operativo que llegue de Santander. Nos han dicho que llega sobre las diez de la noche y estamos a la espera. Por nuestra parte, les hemos ofrecido el edificio que tenemos nosotros de Protección Civil a su disposición para lo que necesiten. Y esperar a ver».

Un clásico de la espeleología de Cantabria

6,7 kilómetros de recorrido, 850 metros de desnivel, un pozo vertical de 300 metros (el mayor de Europa) y entre 20 o 24 horas para completar el sistema. Esta es la carta de presentación de la cueva Cueto-Coventosa, situada en la localidad de Arredondo. Dicen los expertos que para presumir de ser espeleólogo hay que recorrer esta cavidad, que está considerada de «primera división». Cueto-Coventosa es la cavidad de Cantabria que más accidentes registra desde 1975. Entre 2004 y 2008, la media anual se situó en 87 accidentes, según un análisis estadístico elaborado por Martín González, el excoordinador técnico del grupo de Espeleosocorro Cántabro (Esocán). En la mayor parte de las ocasiones, las intervenciones fueron producidas por crecidas de agua y agotamiento.