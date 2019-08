Buscan a una mujer y a sus hijos menores desaparecidos en Murcia Se encuentran en paradero desconocido desde el pasado lunes cuando su pareja llegó a su casa y no estaban en la vivienda RAÚL HERNÁNDEZ Domingo, 25 agosto 2019, 11:10

Agentes de la Policía Nacional buscan a una mujer de 30 años y a sus dos hijos menores de edad. Por su parte, la asociación SOS Desaparecidos ha activado la alerta por la desaparición y ha difundido la foto de la madre por las redes sociales para tratar de encontrarlos.

Soraya Cortés, natural de Orihuela, desapareció el pasado lunes por la noche cuando su pareja regresó a su casa, situada en la avenida de Alcantarilla de Murcia, y ni ella ni sus dos hijos de 3 y 4 años se encontraban en la vivienda.

El hombre, de nacionalidad nigeriana, denunció su desaparición al día siguiente a las 21 horas. Desde entonces ni él ni sus familiares conocen el paradero de ninguno de los tres, aunque relató que no era la primera vez que abandonaba el domicilio en esas circunstancias.

Sin embargo, su madre indicó a 'La Verdad' que no cree que se haya marchado voluntariamente. «Estaba pasando por un mal momento con su pareja. Ese día por la tarde me dijo que habían discutido, que lo iba a echar de casa y se iba a quedar con los niños en la vivienda. Fue la última vez que hablé con ella», explicó Francisca Botella. Al parecer la mujer, que tiene otro hijo fruto de una relación anterior y cuya custodia tiene la abuela materna, no se llevó dinero ni su ropa ni la de los pequeños. «Se fue con el móvil, pero lo tiene apagado. Es muy raro, porque ella siempre está con el Whatsaap y desde que desapareció no ha estado en línea. Los hemos buscado por todos sitios, pero hasta ahora no sabemos nada de ella ni de mis nietos», lamenta la madre de la mujer.