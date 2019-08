Bulos alimenticios: ni los productos 'ECO' son más sanos ni el azúcar afecta al comportamiento de los niños Estas son sólo algunas de las falsas creencias que desmienten Gemma del Caño, Pablo Ojeda y Beatriz Robles en su 'Guía de los Bulos en Alimentación' E.Q. Martes, 6 agosto 2019, 14:58

La 'Guía de los Bulos en Alimentación' es un manual elaborado por el 'Instituto Salud sin Bulos' en la que los expertos Gemma del Caño (farmacéutica), Pablo Ojeda (dietista) y Beatriz Robles (nutricionista y tecnóloga de alimentos) argumentan con evidencias científicas la falsedad de multitud de informaciones difundidas sobre los beneficios y perjuicios de determinados alimentos.

«Alimentos supuestamente cancerígenos, infectados o peligrosos son habituales protagonistas de los bulos. La proliferación de estos bulos tiene consecuencias para la salud. Mucha de la información falsa que se difunde carece de evidencia y base científica. Se realiza para crear alarma o desprestigiar.», indica Carlos Mateos, coordinador de #SaludsinBulos y director de la agencia de comunicación COM Salud.

Uno de estos mitos asegura que no es adecuado que los niños tomen fruta por la tarde-noche, porque altera su compartamiento debido a la cantidad de fructosa. Esto es completamente falso como explica la nutricionista Beatriz Robles: «El azúcar no influye en el comportamiento de los niños. La supuesta relación de la ingesta de azúcar con la hiperactividad infantil es un mito que se remonta a los años 70, cuando un médico sugirió la eliminación de algunos compuestos como tratamiento contra la hiperactividad».

También está extendida la creencia de que es mejor optar por lácteos desnatados cuando se sigue una dieta de pérdida de peso pero «la evidencia científica actual parece ir en contra de esta pauta. Las European Guidelines for Obesity Management in Adults incluyen entre sus recomendaciones sustituir los lácteos bajos en grasa por lácteos enteros, como estrategia de manejo de la obesidad», asegura Beatriz Robles.

Esta experta también desmitifica la relación la relación de la lactosa con el aumento de peso. «La lactosa es un azúcar simple formado por dos monosacáridos: glucosa y galactosa. En la leche sin lactosa no se elimina este compuesto, sino que se rompe con la ayuda de una enzima (beta galactosidasa o lactasa), de forma que, en lugar de contener el disacárido, la leche contiene los monosacáridos libres. El contenido final de azúcares en la leche sin lactosa es el mismo que en la leche convencional y el valor nutricional es idéntico», insiste.

En cuanto a la idea de que los productos con el sello 'ECO' son más sanos que los que no lo tienen, también es falsa. Como aclara la guía: «la normativa ECO se centra en el punto de vista medioambiental. Tanto uno como el otro tienen fitosanitarios autorizados (que en ninguno de los dos están en el alimento) y, en el caso de animales, ninguno de los dos tiene antibióticos u hormonas».

En cuanto al largo debate de si es o no malo el chocolate, estos expertos destacan que «es bueno a nivel cardiovascular, contiene antioxidantes, disminuye la presión sanguínea, disminuye el colesterol LDL (malo), produce saciedad por sus grases y esto es positivo incluso en una bajada de peso«. No obstante aclaran en la guía que es chocolate aquel que contiene más de un 75% de pureza y «en valores de ingesta de no más de una o dos onzas». El problema es que actualmente se le llama a todo chocolate y «lo más normalizado son aquellos donde su proporción de azucar en algunos casos llega hasta el 70% de su totalidad. La ingesta de este tipo de 'chocolates' es muy perjudicial para la salud», concluyen.