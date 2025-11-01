Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Gilson es conocido por liderar el ministerio Som do Monte, que busca difundir mensajes religiosos a través de la música. R. C.

En Brasil se reza a las cuatro de la mañana

Influencers religiosos ·

Dos millones de personas siguen en directo las oraciones de Frei Gilson, un fraile católico con más de once millones de seguidores en instagram

Alin Blanco

Alin Blanco

Sábado, 1 de noviembre 2025, 18:53

Un imperio religioso se alza en las redes sociales brasileñas con un fraile católico a la cabeza. Gilson da Silva Pupo, más conocido como Frei ... Gilson, acumula 11 millones de seguidores en Instagram y 8,5 en Youtube, y sus publicaciones más populares son justamente las que mayor sacrificio requieren. Cada día a las cuatro de la mañana este religioso de 38 años retransmite en directo una hora de rezos y oraciones que más de dos millones de brasileños siguen fervientemente.

