El bolso que es la sensación en las rebajas de verano

Desigual dispone de este complemento en su catálogo de productos con descuento hasta fin de existencias FRAN JUSTICIA Martes, 24 julio 2018, 10:09

El verano es un momento perfecto para hacerse con todos estos productos que normalmente el resto del año se escapan de nuestros bolsillos, y es que se celebran las conocidas rebajas de verano, ¿ya las has aprovechado?

Durante las mismas siempre hay algún producto que se lleva la mirada de todos, ya sea por su gran precio o bien por lo llamativo y estiloso que resulta. En este caso este privilegio parece habérselo llevado un bolso de Desigual que ya está viralizándose a través de las redes sociales gracias a que lo han lucido varias conocidas 'influencers', ¿sabes de qué bolso te hablo?

El mismo forma parte del catálogo de rebajas de verano de Desigual, así que olvídate de gastar más de 50 euros en adquirir esta codiciada joya, puesto que hacerte con este fantástico bolso, que podrás ponerte para cualquier ocasión, te costará sólo 24,98 euros. Además, si haces uso del código promocional Desigual de Descuentos Ideal, puede salirte todavía más barato, ¿qué estás esperando?

¿Qué puedo decirte acerca de él? Muchas cosas, sin duda. En primer lugar, es de color negro y cuenta con multitud de bordados tropicales que son absolutamente geniales. Esto te permitirá llevarlo en cualquier ocasión, ya sea para un evento serio o para irte de 'shopping' con tus amigas.

Fresco, colorido y, sobre todo, veraniego, así es este bolso que varias 'it-girls' han lucido en Instagram para ir a la playa o para complementar a la perfección un look de 'Street estile'. Sí, este bolso es un 'must have' del verano. No te resistas.

Por si fuera poco, su asa larga permite llevarlo a modo bandolera y su tamaño mediano te permitirá trasladarlo fácilmente a cualquier lugar. Además, tiene cierre de solapa magnética con cremallera para mayor seguridad y está hecho de algodón, por lo que será ultra fácil limpiarlo en caso de que sea necesario. ¿Necesitas algo más?

Su precio de lanzamiento era de 49,95 euros y tú te lo vas a poder llevar prácticamente con un 50% de descuento gracias a las rebajas de Desigual. Pídelo ya y luce el mejor bolso del verano. Si al final no te convence puedes devolverlo de forma totalmente gratuita durante los 30 primeros días. ¡Más fácil no te lo puedo poner!

No dudes en entrar en la tienda online de Desigual para conocer más 'chollos' en ropa y complementos de la firma. ¡Quedan pocos días para que acaben las rebajas!