«Boca abajo vives más el presente» As del aire. En plena maniobra durante un vuelo de entrenamiento previo a la entrevista, en el aeródromo de Casarrubios. Javier Aranduy se define como un poco friki y obsesionado por volar. Campeón de acrobacia aérea, también maniobra en la cocina y riza el rizo con las kokotxas ALBERTO FERRERAS Domingo, 19 agosto 2018, 14:05

Vizcaíno de Las Arenas, el 26 de agosto cumplirá 46 años. Lleva volando desde julio de 1999, cuando se sacó la licencia de piloto privado. Y en agosto ya estaba haciendo vuelo acrobático. Tiene en su haber 450 horas de vuelo. Ha participado y quedado primero en todas las categorías del campeonato de España (Deportivo, Intermedio y Avanzado, que ganó en 2016) menos en Ilimitado, que es su siguiente objetivo.

-¿Y campeón en Ilimitado para cuándo?

-(Risas) Eso yo creo que nunca. De momento el objetivo es llegar, lo que se gane ya veremos...

-¿Cómo le dio por esto de la aviación, y en especial la acrobática? ¿Tiene precedentes familiares?

-El único precedente que tengo es el de un primo de mi abuelo que fue piloto de caza durante la Guerra Civil, en el Grupo Morato. No tuve la suerte de llegar a conocerle. Desde que tengo cinco años siempre me ha gustado volar, lo que pasa es que no había tradición. Cuando empecé a trabajar en Madrid me saqué la licencia en cuanto pude.

-No es piloto profesional. ¿A qué se dedica?

-No lo soy. Trabajo en el sector financiero, gestionando cuentas. De las finanzas a la aviación... nada que ver.

-¿Qué entrenamiento requiere alguien que pilota al límite?

-Fundamentalmente, dos. Uno es de vuelo. El acrobático es una especialidad muy particular dentro de la aviación. Y el segundo, el físico. Hay que estar en buena forma porque al final todo lo que tú hagas por estar así es esfuerzo que puedes aplicar en perfeccionar o en volar mejor, de la forma más precisa.

-¿Es caro ser piloto acrobático?

-Requiere un esfuerzo económico, pero depende de la categoría en la que quieras volar. Conforme avanzas y requieres otro tipo de avión, necesitas hacer una inversión más importante, ya sea comprando uno o alquilándolo. Los patrocinadores son fundamentales. Si no los tienes, como es nuestro caso, lo que pones en un lado lo tienes que quitar de otro.

-¿Boca abajo se ve el mundo mejor? Mejor dicho, ¿se puede ver algo después de tanta figura acrobática?

-En mi caso, rotundamente sí, se me olvida todo. Boca abajo vives más el presente. Cuando me preguntan en qué pienso respondo que ni siento ni padezco. Pienso en los cinco o en los diez siguientes segundos. Y en efecto, sí. Se ve mucho después de tanta figura acrobática. Se ve mucho, muchísimo.

-¿Conviene seguir una dieta especial antes de subir al avión?

-Tratar de no subir con el estómago lleno y estar bien hidratado. Si comes mucho, en algunas figuras no puedes respirar, porque el contenido del estómago presiona el diafragma, y a mitad de la maniobra no tienes aire. Literal. Si me comiera un cocido, que es mi plato preferido, antes de volar, luego lo pasaría bastante mal.

La disciplina más completa

- ¿Cuántos 'G' positivos y negativos, es decir, cuántas veces la fuerza de la gravedad en ascenso vertical y en caída libre, es capaz de soportar un piloto como usted?

-Entre los +8G y -4G o -4,5G, pero eso tampoco quiere decir que vueles mejor. De hecho, cuanto menos fuerza G cargues, mejor.

-¿Podría contar las sensaciones de cada fuerza G?

-Básicamente, con los positivos toda la sangre del cuerpo tiende a irse a las piernas y lo que tienes que hacer es pelear para mantener la consciencia. Con los negativos toda la sangre tiende a acumularse en la cabeza, que tiene una capacidad limitada. Es bastante incómodo. Si tuviese que elegir entre los dos, me quedo con los positivos.

-Usted no lleva traje 'anti G', diseñado para contrarrestar los efectos de la aceleración sobre el organismo. ¿Cómo soluciona esa carencia?

-Son técnicas muy definidas y bastante antiguas. Básicamente para los positivos lo que haces es tensar la musculatura del abdomen y de las piernas para restringir un poco el paso de la sangre de la parte baja del cuerpo. Y con los negativos te relajas.

-¿Por qué la acrobacia y no los paseos aéreos?

-Porque la acrobacia es la disciplina más completa, en la que le sacas todo el partido al avión y a ti mismo.

-¿Cuál es el mejor avión acrobático?

-Para mi vuelo, el que tengo ahora mismo: el Extra 300 S. Sin duda. La siguiente generación al mío, el 330, es un pedazo de avión. No he tenido la oportunidad probarlo, y todo el mundo me dice que no lo haga, porque me va a hacer un desgraciado... Voy a querer uno y no me lo puedo permitir.

-¿Es cierto que antes de dormir, en lugar de contar ovejas, visualiza mentalmente los programas?

- Sí... Antes de quedarme dormido, en los meses previos al campeonato, visualizo el programa. A veces no llego a la tercera figura. Otras veces me da para volar el programa 16 veces...

-¿Tiene aficiones más... tranquilas?

-Me gusta mucho leer. Me encanta la historia. Y la cocina. Soy muy 'cocinillas'. Castor Fantoba, el actual campeón de España absoluto de vuelo acrobático, hace especial mención a mis kokotxas al pil pil...