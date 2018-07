5 beneficios del gazpacho como comida perfecta

Es la bebida y el plato estrella del verano en España, pero además de refrescante es muy saludable, ¿sabes las razones? FRAN JUSTICIA Lunes, 23 julio 2018, 10:55

Aunque este mes de julio está resultando algo más fresco, el calor sigue estando presente. Afortunadamente, existen diversas formas de paliar las altas temperaturas, ya sea dándonos un baño en la playa o la piscina, poniendo a máxima potencia el aire acondicionado o bien, conformándonos con tomar un rico gazpacho.

Este alimento es uno de los más completos que existen y que forman parte de la dieta mediterránea. Tanto es así que fuera de España es -junto con la paella, el jamón serrano y la tortilla de patatas- uno de los símbolos gastronómicos del país.

No es de extrañar, ya que no sólo está delicioso y es muy refrescante, sino que ofrece unos beneficios al organismo que igual desconocías hasta ahora.

1 Controla la hipertensión arterial

Muchos estudios han asegurado que los ingredientes del gazpacho suelen actuar como vasodilatadores, es decir, sirven para controlar la presión arterial. Estos ingredientes son, entre otros, el aceite de oliva virgen y el ajo, los cuales tienen un alto contenido de antioxidantes y, por ende, ayudan a prevenir enfermedades cardiovasculares.

2 Sirve para adelgazar

A estas alturas del verano, o has completado con éxito la 'Operación Bikini', o bien estás luciendo curvas en la playa. Independientemente de tu estado, si te has propuesto adelgazar durante las próximas semanas, no dudes en tomar un vaso de gazpacho, ya que el mismo está elaborado a base de ingredientes refrescantes y saludables, los cuales apenas cuentan con aporte calórico. Además, estos ingredientes son ricos en antioxidantes naturales y en fibra, por lo que eliminan toxinas y mejoran el tránsito intestinal.

3 Acaba con las arrugas

Gracias a las propiedades antioxidantes del gazpacho es posible reducir la acción de los radicales libres, protegiendo así la piel contra manchas y arrugas.

4 Prologa el bronceado y protege del sol

Si no quieres perder ese moreno que tanto te ha costado conseguir, no te lo pienses dos veces e incorpora a tu dieta el gazpacho, ya que debido a que es rico en licopeno, un compuesto con gran capacidad antioxidante, vitamina C y caroteno, activa la melanina de la piel y, por ende, protege a la piel del sol y prolonga el bronceado.

5 Ideal para hacer deporte

Si haces deporte con frecuencia y quieres aumentar tus energías, no dudes en beberte un vaso de gazpacho antes de comenzar la actividad, ya que es una excelente fuente de hidratación.