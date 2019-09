Un barrio de España, entre los 10 mejores del mundo La web 'Time Out' ha elegido los mejores lugares para visitar R. I. Viernes, 20 septiembre 2019, 10:32

Los barrios son el pulso de una ciudad. Siempre se ha dicho que un barrio explica muy bien cómo vive y siente un municipio y la forma de ser de sus vecinos. Pero hay barrios y barrios. Algunos que pasan sin pena ni gloria, otros Patrimonio de la Humanidad como el Albaicín y otros que son de lo más 'cool' del mundo. Uno de estos últimos está en España, concretamente en Madrid.

Según la web 'Time Out', el barrio de Embajadores, en la capital de España, es el noveno barrio del mundo que hay que visitar. Comparte lista con otros de ciudades tan importantes como Los Ángeles, Berlín o París, pero no tiene nada -o casi nada- que envidiar a estos. No en vano, en Embajadores se encuentra El Rastro y la zona multicultural de Lavapiés, muy visitadas por quienes quieren disfrutar del otro Madrid.

'Time Out' destaca de Embajadores algunos lugares que deben ser visitados: restaurantes, exposiciones o uno de los últimos cines X de nuestro país. Además de las famosas azoteas madrileñas, orgullo de los nacidos en la capital de España, que encuentran en Embajadores un lugar más que digno para estar. Y es que este barrio no solo es uno de los más 'cool', sino también uno de los más antiguos de Madrid.

En el listado completo aparece otro barrio de España. Se llama Poblenou y está en Barcelona. Es uno de los sitios de moda de la Ciudad Condal y por su colorido y renacimiento en los últimos años, se ha colocado por derecho propio en el top 20 de 'Time Out'. Lo que no está tan claro es si los editores de dicha web han llegado a visitar Granada.

Los 10 mejores barrios del mundo

1. Arroios, Lisboa.

2. Shimokitazawa, Tokio.

3. Onikan, Lagos.

4. Wedding, Berlin.

5. Historic Filipinotown, Los Angeles.

6. The Waterfront, Hobart.

7. Strasbourg-Saint-Denis, París.

8. Astoria, Nueva York.

9. Embajadores, Madrid.

10. Pilsen, Chicago.

Completando el Top 50

11. Peckham, Londres. 12. Soi Pridi Banomyong/Phra Khanong, Bangkok. 13. Footscray, Melbourne. 14. Zhongshan, Taipei. 15. Kerem Hateimanim and Shuk HaCarmel, Tel Aviv. 16. Kypseli, Atenas. 17. Jalatlaco, Oaxaca. 18. District 3, Ho Chi Minh City. 19. Juárez, Ciudad de México. 20. Poblenou, Barcelona. 21. Jamestown, Accra. 22. Verdun, Montreal. 23. Overseas Chinese Town, Shenzhen. 24. Holly, Austin. 25. Bom Retiro, São Paulo. 26. Katendrecht, Rotterdam. 27. Ancoats, Manchester. 28. Corktown, Detroit. 29. Gemmayzeh and Mar Mikhaël, Beirut. 30. Barranco, Lima.

31. Dogpatch, San Francisco. 32. Vesterbro, Copenhague. 33. Naeja-dong, Seoul. 34. Yppenplatz and Brunnenmarkt, Viena. 35. Easton, Bristol. 36. The Junction, Toronto. 37. Kelvinbridge, Glasgow. 38. Oltrarno, Florencia. 39. Habana Vieja, La Habana. 40. Stoneybatter, Dublín. 41. Bartók, Budapest. 42. Kadıköy-Moda, Estambul. 43. Downtown, Miami. 44. Tanjong Pagar, Singapur. 45. Bandra West, Mumbai. 46. Sai Ying Pun, Hong Kong. 47. Old Xuhui, Shanghai. 48. Melville, Johannesburg. 49. Nové Město, Praga. 50. Dorćol, Belgrado.