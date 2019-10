Has bajado y subido mal las escaleras mecánicas toda la vida, según unos expertos AFP Cada año en EE.UU. se producen 10.000 lesiones por su mal uso IDEAL Sábado, 19 octubre 2019, 15:06

Centros comerciales, estaciones de transporte, edificios de diversa índole... Las escaleras mecánicas forman parte de nuestra vida y son incotables las veces que las hemos bajado o subido. Pues bien, según unos expertos seguro que la mayoría de las veces (y todas) lo has hecho de manera inapropiada.

Canadá CBC ha publicado un reportaje en el que revela cómo se deben usar realmente las escaleras. Para dar respuesta a esta cuestión han contado con la opinión de Otis, uno de los mayores fabricantes del planeta, que añade que cada año en EE.UU. se producen 10.000 lesiones por su mal uso.

La recomendación es clara: has de situarte en el centro de la escalera, con las manos en ambas barandillas, ya que es la de mayor seguridad, y hacerlo, además, mirando de frente. Otis desaconseja también caminar en la escalera, por lo que deben mantenerse quietos «y alerta».

Otis también insta a: no subir por una escalera mecánica detenida, no inclinarse, no usar bastones, no sentarse, extremar el cuidado si se usan gafas bifocales, sostener firmemente a los niños con la mano, alejar la ropa suelta de escalones y costados y no pararse nunca en la parte superior o inferior de la escalera.