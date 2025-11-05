Aviso serio de los loteros de cara al sorteo de Navidad: piden subir los décimos a 25 euros y el Gordo

El sorteo de la Lotería de Navidad del próximo 22 de diciembre se ve amanezado. Los loteros han pedido este martes a la Sociedad Estatal ... de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) una subida del premio del sorteo de Navidad, que se equipare la comisión con el resto de sorteos y un incremento del precio por décimo de 20 a 25 euros.

Son algunas de las demandas planteadas este martes por la Agrupación Nacional de Asociaciones Provinciales de Administradores de Loterías (ANAPAL), que integra una red de más de 4.100 administraciones, cuyo presidente, Borja Muñiz, ha alertado de que la rentabilidad de los puntos de venta está en riesgo por la reducción del público presencial, mientras crecen los canales digitales.

El colectivo mayoritario de los loteros ha reclamado que el Gordo pase de 400.000 euros por décimo a 500.000 euros, una cuantía que considera se ajusta a la inflación; incremento que se aplicaría de manera proporcional al resto de los premios. Además, propone que la comisión del Sorteo de Navidad aumente del 4,5% al 6%, el mismo porcentaje que se aplica en los 102 sorteos de lotería restantes que se celebran a lo largo del año.

Según los resultados, el 52,7% de los loteros afirma que sus beneficios han disminuido, mientras que solo un 8,1% asegura haberlos incrementado. Por su parte, un 40,3% mantiene sus ingresos estables, aunque, según advierte el colectivo, esta estabilidad «no siempre implica una situación económica real de equilibrio».

En cuanto a los principales problemas que afectan a las administraciones, el 91% de los loteros identifica las comisiones insuficientes como las mayores de sus limitaciones. Aunque también mencionan la carga administrativa excesiva, falta de apoyo institucional y la pérdida de ventas frente a canales digitales.