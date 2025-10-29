El aviso de un mecánico por los coches de segunda mano: «Todo pintaba bien, hasta que lo trajo a nuestro taller»

El alto precio de los coches nuevos en los últimos años ha hecho que el mercado de segunda mano suba de forma considerable. Tanto que ... los precios también se han elevado. Aún así, sigue siendo más rentable acudir a un coche usado, aunque en muchas ocasiones ete menor precio lleva aparejado también problemas que se detectan a posteriori.

Lo barato puede salir caro. Un ejemplo reciente mostrado por el mecánico Mario, que cuenta con un canal en Youtube (Destapandochapuzas), destapa cómo un coche de la marca Audi recién comprado necesitaba cambiar aceite y líquido de frenos y, sobre todo, escondía un fuerte golpe en la zona de la rueda delantera izquierda.

El vehículo fue comprado un día antes de la inspección en el taller de este mecánico. Al abrir el vano motor, Mario localizó una raja en la torreta junto al depósito del líquido de frenos, recién pintada y con masilla en varias zonas. Después, subió el coche al elevador y encontró un «castañazo» en la rueda delantera izquierda, procedente del brazo de suspensión; esta habría tocado suelo y dañado la torreta. Además, detecta fuga con goteo en el cigüeñal y un paragolpes «reventado».

Según se observa en el caso, antes de poner el coche a la venta lo pintaron entero y aplicaron masilla en las zonas del golpe. Para dar buena apariencia, cambiaron todas las ruedas y dejaron los discos de freno recién pintados. A simple vista parecía un vehículo limpio y renovado, pero escondía un golpe serio que podía traer problemas a los pocos meses. Gracias a la revisión, el comprador puede negociar la devolución del vehículo dañado.

El profesional resume este caso: «Paco compró este Audi que parecía perfecto… pero escondía un vicio oculto que podría haberle costado muy caro. Por fuera impecable, por dentro cuidado al detalle, y según le dijeron… con el mantenimiento hecho. Todo pintaba bien, hasta que lo trajo a nuestro taller».

Mario señaló que este vídeo «es el reflejo de lo que muchos viven en silencio». «Aquí no solo reparamos vehículos: luchamos por la justicia en la carretera y damos voz a quienes han sido víctimas de estafas y malas prácticas», insiste.