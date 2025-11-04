El aviso de un mecánico por las baterías con la llegada del frío: «Nos dejan tirados cuando más nos hace falta»

El otoño ha tardado en entrar en muchos lugares de España mientras el invierno se acerca. Las temeparturas ya comienzan a suavizarse y por las ... noches y a primera hora de la mañana el frío es una realidad. Esta bajada del termómetro puede afectar directamente a nuestro coche. Lo advierte un mecánico.

Y no solo afecta a los coches eléctricos, que se resienten cuando empieza el frío. También le ocurre a los coches de combustión con la batería de arranque. Por eso, los expertos señalan que el cambio de estación es un buen momento para comprobar la salud de la batería del coche y evitar problemas.

Mateo Tormos, mecánico al frente de Talleres Mateo 2.0, suele dar consejos a través de su canal en TikTok. En uno de sus vídeos, Mateo analiza un vehículo que ha visitado recientemente su taller: «El cliente también se quejaba de que últimamente, le costaba un poquito arrancar, que arrancaba un poco pobre», comienza.

Su consejo es que, cuando vayamos a hacer el mantenimiento de nuestro coche, le pidamos al mecánico que compruebe la batería: «Metemos el analizador de batería, metemos los datos, la capacidad de arranque -que en este caso son 680 y 74 amperios-. Comprobamos y mirad lo que nos dice aquí, 'reemplace batería'. Nos dice que la salud está al 21% y la carga al 58%. El alternador carga bien, pero la salud de la batería, que es lo que nos interesa a nosotros, está rota», explica Mateo Tormos en el vídeo.

También señala otro problema con la batería analizada: «Estas baterías son bastante flojas, son baterías económicas», argumente. Razón ya casi suficiente para proceder a un cambio: «Esta batería, si no la cambiamos, ahora que entra ya el fresquito, los cambios de tiempo… Va a dejar tirado al cliente. Las baterías que están a menos del 50%, cuando viene el frío y los cambios de tiempo, se rompen y nos dejan tirados cuando más nos hace falta», asegura.

El paso por el taller suele dejar una factura costosa, por eso se ha generalizado la compra de baterías low cost que acaban durando mucho menos que las de marcas reconocidas. Ahorrar en uno de los puntos críticos del vehículo puede salir más caro a la larga, además de las molestias de que pueda dejar al conductor tirado en mitad del trayecto.

Existen algunos 'trucos' para alargar la vida de la batería, como limpiar los bornes con frecuencia, mantener pisado el embrague al arrancar, no usar la radio o las luces con el motor apagado, evitar las temperaturas muy bajas (o muy altas) y no realizar únicamente trayectos cortos, ya que el alternador no recarga la batería al completo.