Aviso importante de un mecánico por un fallo común al volante: «Estás sobrecargando la tensión»

Cada conductor tiene sus propias manías al volante, pero hay gestos que se repiten habitualmente que pueden generar un problema. Formas de conducir que, a ... la larga, pueden tener consecuencias en forma de avería. Lo advierte un mecánico.

Juan José Ebenezer, dueño de un taller y conocido por sus publicaciones en TikTok o Instagram, insiste en que un buen mantenimiento evita averías y visitas innecesarias al taller. En un reciente vídeo, anima a desterrar un fallo común: girar las ruedas con el coche completamente detenido al salir de un aparcamiento.Cuandop se hace esto, aumenta la fricción y somete a la dirección a un esfuerzo extra que no le conviene.

El mecánico precisa que nunca debemos girar las ruedas cuando «tenemos el coche parado para salir de un aparcamiento», porque «estás sobrecargando la tensión y el esfuerzo que está haciendo la dirección». EEs decir, que cuando está el vehículo inmóvil la fricción es elevada y todo el trabajo recae sobre la propia dirección y el contacto del neumático con el asfalto, con lo cual el conductor fuerza ambas partes.

Juan José explica una forma muy sencialla de evitar este fallo: antes de comenzar a girar, dar un pequeño movimiento al vehículo. Ese ligero avance o retroceso reduce la fricción y evita que el neumático deba arrastrarse por el asfalto. De hecho, señala que esta práctica se enseña con frecuencia a los camioneros para prevenir averías en el sistema de dirección.

El propio profesional describe los fallos habituales que suelen aparecer en la conducción y qué podría estar detrás de ruidos o una dirección más dura de lo habitual. La recomendación del mecánico es prestar atención tanto durante la conducción como en el mantenimiento del vehículo para evitar que pequeños problemas se conviertan en algo más serio.