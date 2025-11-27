El aviso del doctor César Carballo por la expansión de la gripe A: «La epidemia ya está aquí»

Durante los meses más duros de la pandemia de covid, en 2020 y 2021, la cara del doctor César Carballo era habitual en los principales ... programas televisivos. El profesional acostumbraba a dar sus pronósticos sobre la evolución de las distintas oleadas de contagios de coronavirus. Ahora, el rostro de Carballo ha vuelto a saltar a la primera plana por otro virus respiratorio, en este caso la gripe A. El doctor ha compartido un mensaje de aviso en sus redes sociales que ha tenido una importante repercusión.

De acuerdo con Carballo, la gripe A se habría convertido en una epidemia que azota con fuerza España. «Ayer ingresé de guardia a tres pacientes con gripe A, con oxígeno bajo en sangre. La epidemia ya está aquí, vacúnese ya, mascarillas en espacios cerrados, sobre todo si visita a su familiar en una residencia», advierte el profesional de la salud.

Y añade un mensaje para dar más fuerza a su comunicado: «Recuerde: La gripe se le llevamos nosotros, y son los más vulnerables», en referencia a los mayores, que son quienes más sufren con este tipo de enfermedades.

— Cesar Carballo (@ccarballo50) November 26, 2025

Un mes de adelanto

Lo cierto es que, tal y como avisa Carballo, los médicos de familia alertaron hoy a las autoridades sanitarias y a los ciudadanos de que este año la epidemia de gripe llegará con aproximadamente un mes de adelanto, por lo que adquirirá alta intensidad en las primeras semanas de diciembre y podría tocar el techo de contagios coincidiendo con las fiestas navideñas.

Ante este hecho atípico, piden a los responsables sanitarios que refuercen y preparen de inmediato los centros de salud y los hospitales para una avalancha de infecciones gripales anticipada, que aceleren la vacunación antigripal, sobre todo entre los colectivos de riesgo (mayores, pacientes inmunodeprimidos y enfermos crónicos) y que tomen medidas de prevención general, como la regulación del uso de mascarillas para determinadas personas, lugares y situaciones.

La ministra de Sanidad ha aprovechado la llamada de atención para volver a emplazar a las autonomías, de forma especial a las gobernadas por el PP, para que antes del 1 de diciembre puedan consensuar un protocolo de actuación nacional común contra la gripe, que entre otras cosas regule en todo el país los momentos y lugares en los que será obligatorio el uso de mascarillas. Mónica García recordó que el año pasado no fue posible porque «lo boicotearon» los consejeros del PP y en cada territorio se actuó por su cuenta.

Aún no hay una confirmación oficial del adelanto de la epidemia de gripe, pero los expertos de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semiFYC) lo dan casi como seguro en base a los datos de vigilancia epidemiológica europeos (que así lo indican) y al incremento de infectados por virus respiratorios que ya han comenzado a detectar en las consultas de atención primaria.