El aviso de un arquitecto: «Jamás compres un piso en el que se entra por una esquina»

Comprar un piso requiere de un estudio promenorizado de muchos aspectos antes de tomar la decisión definitiva, pero en muchas ocasiones no se tiene en cuentan aspectos técnicos que pueden marcar la compra como un acierto o un fracaso. El arquitecto Edu Saz advierte sobre tres tipos de distribuciones que conviene descartar para no llevarse sorpresas desagradables.

Según este especialista, las viviendas largas con entrada en una esquina obligan a desperdiciar espacio en pasillos interminables. Además, al tener ventanales solo en una fachada, la iluminación natural se ve seriamente comprometida. Este escenario empeora si el salón, comedor y cocina quedan al fondo, ya que hay que cruzar toda la zona de descanso para llegar a la parte de día. El problema es que reformar un plano tan forzado supone modificar la circulación por completo, lo que puede multiplicar los costes y la complejidad de la obra.

Otro ejemplo que Saz comenta son los pisos con un muro de carga en el centro, algo frecuente en construcciones antiguas. Este elemento estructural impide modificar la planta libremente y unificar estancias como el salón y la cocina. «En casos puntuales se podrían abrir huecos con proyectos técnicos muy específicos», añade el arquitecto, «pero en viviendas pequeñas resulta poco rentable». En muchos casos, el espacio seguirá siendo reducido a pesar de abrir huecos o colocar cargaderos, por lo que hay que hacer números con cuidado.

La tercera distribución a evitar es la conocida como piso tipo 'tubo', caracterizada por su forma estrecha y acceso en uno de los extremos. En estos casos, la cocina y el baño suelen ventilar a patios interiores poco luminosos, y las habitaciones se disponen en fila junto a un largo corredor. Además, mover tomas de agua o gas a otra zona puede encarecer la reforma.

Una buena opción

El arquitecto expone el caso de una vivienda alargada que sí ofrece posibilidades interesantes para los compradores, pero aclara que para ello necesita contar con el acceso centrado. Esto permite una clara diferenciación entre zona de noche y de día desde el recibidor, sin sacrificar luz natural. Aunque solo cuente con una fachada con ventanas, el chaflán puede mejorar la ventilación y la entrada de sol.

