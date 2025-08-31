El asesinato en Gaza de 250 periodistas une a la prensa mundial en la condena al Ejército israelí Vocento se suma a una protesta internacional convocada por Reporteros Sin Fronteras contra «los crímenes perpetrados con total impunidad» en Palestina

Ander Azpiroz Madrid Domingo, 31 de agosto 2025, 00:07

La prensa mundial clama, y llora, por el asesinato en Gaza de 250 periodistas a manos del Ejército israelí desde el comienzo de la invasión del territorio palestino en noviembre de 2023. Ante esta situación límite Reporteros Sin Fronteras y el movimiento ciudadano Avaaz han convocado para este lunes una jornada de protesta a la que se han sumado 150 medios de comunicación de 50 países, entre ellos los pertenecientes a Vocento. En cada una de las sedes de estos periódicos, radios o televisiones se guardará un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas.

El objetivo de esta iniciativa es poner fin a «una matanza sistemática, deliberada y que se comete con total impunidad, vulnerando todos los principios del derecho internacional humanitario». Y es que, según denuncia la ONG, a este ritmo de asesinatos pronto no quedarán periodistas en Gaza. Se trata, añade, de «una cifra jamás registrada en la historia reciente».

El Ejército de Israel justifica la eliminación física de los informadores con el argumento de su vinculación a grupos terroristas, especialmente a Hamás. Son muchos los ejemplos de los periodistas fallecidos a causa de la ofensiva de las fuerzas de Tel Aviv. Cinco de ellos perdieron la vida el pasado 25 de agosto en el bombardeo del centro médico Al Nasser. Otros seis resultaron también muertos dos semanas antes en un ataque de precisión contra la tienda que utilizaban como centro de trabajo junto al hospital Al Shifa. Y así uno tras otro hasta completar una lista en la que figuran los nombres de los 250 reporteros asesinados.

A la cada vez más exigua cifra de periodistas locales que desempeñan su labor sobre el terreno se suma la prohibición a los extranjeros de entrar en el enclave palestino, lo que se traduce en un apagón informativo que impide relatar de una forma veraz y objetiva el desarrollo de la guerra y los crímenes que se cometen bajo el paraguas de la impunidad .

22 meses de guerra

El actual conflicto en Gaza es el más sangriento desde los acuerdos de Oslo de 1993 firmados entre Isaac Rabin y Yasser Arafat y que dieron lugar al autogobierno palestino en los territorios de Gaza y Cisjordania. El apretón de manos entre los líderes israelí y palestino debía sentar las bases para un prolongado periodo de paz que saltó por los aires tras el asesinato de Rabin en 1995 a manos de un ultraortodoxo judío. La escalada de tensión, que ya originó otros conflictos de menor intensidad como el de 2014, alcanzó su culmen con el ataque de Hamás a Israel del 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.400 personas y más de 250 fueron secuestradas. Como respuesta, Tel Aviv adoptó una nueva estrategia bélica: la ocupación militar de toda la franja de Gaza, el territorio con la tercera mayor densidad de población del planeta.

En estos 22 meses de conflicto han muerto 63.000 gazatíes de los dos millones que habitan en la Franja. Pronto podrían hacerlo muchos más. La ONU decretó la semana pasada la situación de hambruna para medio millón de personas que padecen inanición generalizada y escasez extrema por las trabas de Israel para permitir la distribución de alimentos, medicinas y productos de primera necesidad. De toda esta crisis humanitaria dan cuenta los periodistas desplegados sobre el terreno y que arriesgan sus vidas en defensa del derecho a la información.

Desde Naciones Unidas se condena que «se están silenciado las últimas voces que informan sobre niños que mueren en medio de la hambruna». «La indiferencia e inacción del mundo son impactantes», lamenta el comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, Philippe Lazzarini.

La lista de fallecidos no tiene visos de cerrarse dada la determinación de Tel Aviv de llevar hasta las últimas consecuencias su objetivo de controlar todo Gaza.

Retrocede la libertad de información a nivel global aunque avanza en España La libertad a la información sufre una crisis sin precedentes a nivel mundial. Según la escala anual que elabora Reporteros Sin Fronteras, por primera vez en la historia, las condiciones para el ejercicio del periodismo son «difíciles» o «muy graves» en la mitad de los países del mundo y satisfactorias en menos de uno de cada cuatro. En los 42 países que cierran la clasificación y que representan a más de la mitad de la población mundial la libertad de prensa es inexistente y el ejercicio del periodismo es especialmente peligroso. Eritrea, Corea del Norte y China son los farolillos rojos de este ránking que lideran Noruega, Estonia y Países Bajos. España escala posiciones y pasa del puesto 30º al 23º, lo que la sitúa entre el 15% de países que presentan las mejores condiciones para desempeñar el periodismo. Esta subida se sustenta en la menor tensión que experimentaron los profesionales de la información ante la falta de citas electorales y grandes protestas en 2024, las escasas presiones por cuestión de género, etnia, clase o religión, y la seguridad bajo la que desempeñan su labor. Pese a estas cifras positivas, Reporteros Sin Fronteras denuncia una «precariedad intolerable» que afecta de lleno» a los periodistas. Otra tarea pendiente que destaca la ONG es la derogación definitiva de la Ley Mordaza.

Temas

Gaza