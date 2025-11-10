Anuncian la muerte del 'calvo' de la Lotería de Navidad

Toda España recuerda su rostro. Todos tiene una imagen suya relacionada al reparto de la felicidad. Cada año se recuerda en Navidad, pero cuyo fallecimiento ... en verano de 2024 ha pasado completamente desapercibido hasta ahora. Algo que no se puede comprender. Un lotero de Murcia, el dueño de la administración de Loterías Perolo, ha sido el que ha destapado la noticia: el actor británico Clive Arrindell, el 'calvo' de la Lotería de Navidad, perdió la vida hace más de un año.

La noticia se ha hecho viral cuando ha lanzado a su cuenta de Instagram un 'In memoriam'. «Hasta siempre a quien más ilusión supo regalar en España. Esta semana llega uno de los anuncios más esperados del año; al menos así lo era cuando él seguía con nosotros. Aunque ya no ocupe el papel principal, cada vez que se estrena el anuncio vuelve a ser protagonista. Falleció en el verano de 2024 y casi nadie habló de su muerte. Muchos siguen escribiendo como si continuara vivo; quizá sea lo correcto, porque la ilusión no debería desaparecer nunca. Así fue como nos enteramos de su partida».

Se le conoce como el 'calvo' de la Lotería de Navidad. En 1998 un hombre misterioso se coló en el televisor y en los hogares de los españoles por primera vez para animarles a jugar a la Lotería de Navidad con la banda sonora de 'Doctor Zhivago'. Lo hizo hasta el año 2005. De buenas a primeras desapareció. Sin embargo, muchos lo siguen recordando y siempre asocian su imagen al sorteo.

