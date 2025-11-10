Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Clive Arrindell en una imagen de archivo. Maite Bartolome

Anuncian la muerte del 'calvo' de la Lotería de Navidad

El fallecimiento del actor Clive Arrindell en 2024 no había trascendido en los medios de comunicación españoles

P.M.

Lunes, 10 de noviembre 2025, 21:02

Toda España recuerda su rostro. Todos tiene una imagen suya relacionada al reparto de la felicidad. Cada año se recuerda en Navidad, pero cuyo fallecimiento ... en verano de 2024 ha pasado completamente desapercibido hasta ahora. Algo que no se puede comprender. Un lotero de Murcia, el dueño de la administración de Loterías Perolo, ha sido el que ha destapado la noticia: el actor británico Clive Arrindell, el 'calvo' de la Lotería de Navidad, perdió la vida hace más de un año.

