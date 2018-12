Una andaluza busca a las dos chicas que la ayudaron tras sufrir un accidente de tráfico: «Me abrazaron y tranquilizaron» Accidente de tráfico. / PABLO REQUEJO EFE «Estoy viva... Y lo más importante es que estoy viva y que mi Manolo está vivo, a mi lado... que mis hijos no han perdido a sus padres y que afortunadamente no venían con nosotros en el coche» IDEAL.ES Miércoles, 12 diciembre 2018, 13:27

Irene se encuentra recuperándose de un accidente de tráfico sufrido el pasado 4 de diciembre. Esta mujer de Huelva a dado a conocer su experiencia en Facebook, con un post en el que solicita ayuda para encontrar a lo dos jóvenes que la ayudaron aquel día.

«Estoy viva... Y lo más importante es que estoy viva y que mi Manolo está vivo, a mi lado... que mis hijos no han perdido a sus padres y que afortunadamente no venían con nosotros en el coche. Me abrazaban, me abrazaban y trataban de tranquilizarme», explica.

La mujer agradece la ayuda a todos los que la ayudaron tanto a ella como a su marido: «A todas las personas que nos socorrieron en el momento, en especial a dos muchachas que iban en un coche blanco que se portaron conmigo chapó y no le di ni las gracias. Desde aquí mil mil y mil gracias«.