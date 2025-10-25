Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Un anciano muere en el incendio de una residencia en Ciudad Real

Un anciano muere en el incendio de una residencia en Ciudad Real

J.M.L.

Ciudad Real

Sábado, 25 de octubre 2025, 11:36

Comenta

Un anciano falleció este sábado en la residencia de mayores de Carrión de Calatrava (Ciudad Real) como consecuencia de un incendio que obligó a desalojar el centro. Los hechos ocurrieron pasadas las seis de la madrugada en la residencia de ancianos «Virgen de la Encarnación» de este pueblo de 3.200 habitantes.

El fuego obligó a desalojar a otros 96 internos que se encontraban dentro del edificio. De ellos, 91 fueron alojados en el polideportivo municipal, donde se habilitaron decenas de colchones y camillas, y los otros cinco fueron recogidos por sus propios familiares. Uno de estos cinco, una anciana, tuvo que ser trasladada al Hospital General Universitario de Ciudad Real por inhalación de humo así como dos trabajadoras de la residencia, de 54 y 56 años. Además, veinte residentes fueron atendidos a las puertas del centro por síntomas de inhalación de humo pero no requirieron su evacuación al hospital.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Guardia Civil así como una UVI móvil, siete ambulancias y bomberos de Ciudad Real y Daimiel (Ciudad Real) que se encargaron de controlar y extinguir el incendio a lo largo de cuatro horas. En cuanto al origen del fuego, fuentes de la investigación abierta han apuntado a un posible fallo en un conducto eléctrico.

Esta residencia privada, que está concertada con la Junta de Castilla-La Mancha, es gestionada por el grupo Enoc Corporación Geriátrica y ofrece alojamiento en habitaciones individuales y dobles además de atención geriátrica y social.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Audiencia de Granada manda tirar un chalé con piscina que iba a ser una «navecilla de aperos»
  2. 2 Un preso propina una paliza y le rompe el tabique nasal a un funcionario de la cárcel de Albolote
  3. 3 Tres motoristas atacan e increpan a agentes de medio ambiente que les sorprendieron en Sierra Nevada
  4. 4

    El piloto de un Madrid-Granada se niega a volar porque se había excedido ya su horario laboral
  5. 5 El parque comercial Granaita anuncia la inminente apertura de Primor u otros negocios
  6. 6 Gran paso para el nuevo acceso a la Alpujarra: llegan el falso túnel y el viaducto
  7. 7 Muere el exalcalde de Otura Antonio Anguita Muros
  8. 8 La Policía Nacional confirma que el cuadro hallado en Madrid es el Picasso desaparecido
  9. 9 El coche sospechoso de la Chana que escondía dos paquetes de hachís y 2.000 euros
  10. 10 La Policía aclara para qué sirve una de las señales de tráfico de Granada más raras

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Un anciano muere en el incendio de una residencia en Ciudad Real

Un anciano muere en el incendio de una residencia en Ciudad Real