Amplían en Andalucía la alerta por listeria en varios embutidos de dos supermercados

La primera alerta se trasladó el pasado 7 de noviembre, cuando se informó de la posible presencia de Listeria monocytogenes en el Chóped lata finas lonchas

Camilo Álvarez

Camilo Álvarez

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 13:13

La alerta por listeria en un chopped de la marca Dia se ha ampliado a varios embutidos de Aldi. Sanidad apunta a un total de ... siete tipos de embutidos de distintas marcas. En concreto, son productos cárnicos de los supermercados Dia y Aldi, además de la marca Serrano. Según la información facilitada por Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan), la distribución de estos productos se ha llevado a cabo en las comunidades autónomas de Andalucía, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, Madrid, País Vasco y Comunidad Valenciana, si bien no se descarta que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

