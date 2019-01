Del amor al odio hacia los Bolsonaro: las confesiones más íntimas La exnovia de uno de los hijos del presidente de Brasil sacude el país con sus confesiones íntimas y graves acusaciones a la familia SEBASTIÁN LACUNZA Lunes, 21 enero 2019, 01:02

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, no muestra inhibiciones a la hora de propalar mensajes agresivos en las redes sociales. Para ello, el mandatario de ultraderecha cuenta con tres espadas afiladas que esparcen agravios: sus hijos Flavio, Carlos y Eduardo, los tres dedicados a la política.

Pero Patrícia Lélis, una joven activista feminista, les dobla la apuesta a los Bolsonaro, sin ahorrar golpes bajos. El lunes retuiteó «una guía para diferenciar a los hijos @jairbolsonaro: @CarlosBolsonaro, concejal de Río, cuida las redes sociales de su padre (desde) la sillita para bebés armada en el Rolls Royce; @FlavioBolsonaro, senador, desmayo, Queiróz, naranja; @BolsonaroSP (Eduardo) diputado federal, micropene, eyaculador precoz». La periodista Lélis sabe dónde pegar, porque fue novia de Eduardo, el menor de los hijos del presidente.

Al senador Flavio Bolsonaro, el menos estridente de los hermanos, Lélis le dijo «desmayo» porque se desvaneció a causa de la tensión durante un debate electoral en 2016, y «Queiróz naranja», en alusión a un paramilitar que habría actuado de testaferro de la familia para el pago de sobornos de empresas de transporte, según una denuncia que cobró cuerpo en diciembre. El concejal Carlos, en tanto, es el artífice del explosivo y eficaz uso de las redes sociales de su padre.

«Eduardo tiene aversión a la vagina y lo compensa sosteniendo un arma en una foto»

La relación entre Patrícia Lélis y Eduardo Bolsonaro se interrumpió en 2016 y cobró aún más notoriedad al año siguiente, cuando la mujer presentó una denuncia por amenazas expresadas en mensajes de texto, que fueron aportados como prueba, según informó el diario 'Extra', del Grupo Globo.

El domingo, un día antes del hiriente retuit, Patrícia de Oliveira Sousa Lélis había hablado por sí misma en la red social: «Estudien sobre feminismo para no acabar con un macho de derecha que no practica sexo oral a una novia porque tiene aversión a la vagina, pero cree que compensa eso poniendo una foto sosteniendo un arma. No es mi culpa si alguien se siente identificado del otro lado de la pantalla».

Con el presidente Bolsonaro jaleado por instituciones y personalidades conservadoras, especialmente del mundo económico, y la izquierda y el Partido de los Trabajadores todavía en estado de estupor, las palabras de Lélis retumban en Brasil.

Viraje ideológico

El mensaje que mencionó la supuesta aversión de Eduardo por el sexo oral motivó incluso que su excuñado Carlos Bolsonaro interviniera en Twitter calificando la relación entre su hermano y Lélis como «fake news». El propio Eduardo lamentó en las redes la «caída en picado» de su supuesta exnovia. Sin embargo, la denuncia por supuestas amenazas recibió el impulso de la jefa de los fiscales, Raquel Dodge, por involucrar a un diputado federal.

La relación sentimental, al parecer, habría comenzado cuando ambos jóvenes eran miembros del Partido Social Cristiano, uno de los sellos ultraconservadores por los que desfilaron los Bolsonaro. Se ve que Lélis emprendió un drástico giro ideológico, porque sus expresiones públicas se enmarcan ahora en un feminismo con tintes de izquierda.

El propio Eduardo validó el vínculo en julio de 2017, cuando posteó un típico mensaje machista sobre la figura masculina, en el que lamentó que su exenamorada se declarara feminista en un festival LGTB acompañada de un médico cubano, portando «ropa vulgar», «no discreta». En su respuesta, Lélis denunció «tres años y ocho meses de relación abusiva».

Nepotismo y asesinatos

Los ataques de la joven, activa también en Youtube, apuntaron en los últimos días contra la designación de Rossell Mourão, hijo del vicepresidente, Hamilton Mourão, como asesor del estatal Banco do Brasil, con unos ingresos que triplican su salario previo. «Parientes encima de todo, nepotismo encima de trouxas (idiotas)», dijo, modificando el mantra de la campaña de Bolsonaro: 'Brasil encima de todo, y Dios por encima de todos'.

En otro mensaje cuestionó que el yerno del magnate Léo Pinheiro, Pedro Guimarães, fuera designado presidente de la Caixa Económica Federal. Pinheiro, dueño de la constructora OAS, cambió su testimonio ante el juez Sergio Moro (hoy ministro de Justicia) para inculpar a Luiz Inácio Lula da Silva, y ello fue considerado prueba fundamental para condenar al expresidente a 12 años de cárcel.

Enchufados aparte, la presencia de Mourão y Guimarães en bancos estatales es vista como un signo inequívoco de que Bolsonaro se apresta a privatizar ambas entidades, junto al emblemático banco de desarrollo BNDES.

El tuit más críptico pero con implicaciones más graves de los emitidos por Lélis aludió a que «el exministro (de Seguridad Pública) Raul Jungmann dijo: 'Quien mandó a matar a Marielle y Anderson son poderosos políticos, parapolicías y agentes públicos'. Quedaron pocos políticos poderosos en Río de Janeiro...». Marielle Franco era una militante lesbiana de izquierdas, concejal por el partido PSOL, que vivía en una favela carioca, y quien fue ejecutada el 14 de marzo pasado junto a su chófer en un barrio céntrico de Río. Representaba todo lo que los Bolsonaro odian.