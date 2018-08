¿Qué alumnos pueden beneficiarse de la Beca de Necesidades Educativas Especiales? ¿Cómo se solicita? EFE Ya está abierto el plazo para pedir esta ayuda económica de cara al curso escolar 2018/2019. Consulta los requisitos y cómo completar el proceso de solicitud CARLOS BALBOA Jueves, 23 agosto 2018, 10:14

En vísperas del nuevo año académico es momento de consultar todas las becas en Educación disponibles hasta la fecha. Una de las últimas en abrir su plazo de inscripición ha sido la que atiende a los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo. Se puede solicitar desde ya y hasta el próximo 27 de septiembre.

Lo primero en tener en cuenta a la hora de solicitar esta ayuda económica es saber diferenciarla de la Convocatoria General de estudios del Ministerio de Educación (beca MEC). Por ello, conviene tener en cuenta todos los procesos necesarios para cumplimentar este trámite.

1 ¿Quién puede solicitarla?

Esta beca puede ser pedida por todos aquellos alumnos que presenten necesidades educativas especiales «derivadas de discapacidad o trastorno grave de conducta». A su vez, deben figurar en los siguientes niveles educativos:

-Educación Infantil.

-Educación Primaria.

-Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

-Bachillerato.

-Ciclos formativos de grado medio y superior.

-Enseñanzas artísticas profesionales.

-Formación Profesional Básica.

-Programas de formación para la transición a la vida adulta.

Pueden beneficiarse de ella también aquellos alumnos que tengan necesidad específica de apoyo educativo «asociado a altas capacidades intelectuales» en los siguientes niveles:

-Educación Primaria.

-Educación Secundaria Obligatoria (ESO)

-Bachillerato.

-Ciclos formativos de grado medio y superior.

-Enseñanzas artísticas profesionales.

2 ¿Cómo se pide?

El 27 de septiembre, inclusive, es el último día de presentación de la documentación necesaria. Para solicitarla debe entrar en la «Sede Electrónica del MEC«, en la siguiente dirección: https://sede.educacion.gob.es/sede/login/plogin.jjsp

Una vez allí, tal y como recoge la propia web del Ministerio, deberá escoger una de las dos opciones:

1. Si no está registrado

Si no está registrado, porque no solicitó beca en años anteriores o porque no ha realizado ningún otro trámite vía online con el Ministerio de Educación, entre en «registrarse» y siga las instrucciones.

Si el solicitante es menor de 14 años podrá registrarse con el documento identificativo del padre, madre, tutor legal que sea miembro de la familia (si es mayor de 14 años, debe ser el alumno, con su DNI, el que esté registrado en la sede electrónica y el solicitante de la beca).

Verá que le solicita una serie de datos personales (nombre, DNI, teléfono movil, correo electrónico y contraseña). Es importante que se asegure de que son correctos, accesibles en cualquier momento y que los guarde en lugar seguro, ya que serán los datos que utilizará para acceder a la Sede más adelante y que utilizará el Ministerio para contactar con usted. Posteriormente veremos como se pueden modificar estos datos, pero de momento es importante que el «email» sea correcto, ya que el MEC le enviará un mensaje para que active la cuenta. Si no recibe el mensaje, asegúrese de que no está entrando en la carpeta «spam» o «correo electrónico no deseado».

Una vez recibido el mensaje y activada la cuenta, ya puede entrar en la Sede Electrónica como indicamos a continuación.

2. Si ya está registrado

Puede acceder con su DNI y contraseña. Si tiene problemas para acceder (porque no ha recibido el correo de activación o porque ha olvidado su contraseña o su dirección de correo electrónico), en la parte inferior verá que pone «Olvide mis datos/Ayuda para entrar«. Siga las opciones que se presentan que poder recuperar los datos de acceso.

3 ¿Cómo se rellena?

En primer luar, en la hoja 1 se deben rellenar los datos personales del alumno (en el apartado de «Discapacidad» marcará si/no dependiendo de que el alumno tenga reconocido un grado de minusvalía del 33% o superior), el domicilio familiar, y los datos bancarios y académicos.

En la hoja 2 debe añadir los miembros de la unidad familiar distintos al solicitante y pulsaremos «guardar familiar». Puede comprobar como van apareciendo filas por debajo del solicitante. Son miembros computables los padres, hermanos menores de 25 años (o mayores con discapacidad), y los abuelos que justifiquen su residencia en el mismo domicilio que los anteriores con el certificado municipal correspondiente. Si alguno fue autónomo o tuvo más del 50% de participación en una empresa nos solcitará que añadamos los ingresos brutos (ver casillas de la renta)

En la hoja 3 rellenará los datos de la familia numerosa (si tienen el título y si estaba vigente a 31/12/2016), en los apartados de grado de minusvalía pondremos (1,2…) en el recuadro dependiendo del número de afectados (únicamente el solicitante o sus hermanos). Recuerde que todas estas situaciones específicas debe acreditarlas documentalmente al presentar la solicitud.

La hoja 4 solo se completa en el supuesto de que el padre, madre, o representante legal del alumno autoricen al director del centro en que esté matriculado el alumno beneficiario para que éste último perciba la ayuda a través de la cuenta corriente de dicho centro. Dicha autorización deberá manifestarse por escrito y en el espacio reservado para ello, y ser firmada por la persona que ostente la patria potestad. En esta hoja también podemos hacer constar en el apartado de «observaciones», todas aquellas indicaciones, comentarios, etc. que consideremos oportunas.

4 Presentación

En el caso de que el solicitante tenga certificado electrónico, puede completar el proceso electrónico de presentación de la solicitud acompañando, a través de la página web, en formato pdf (escaneando) la documentación que le sea requerida por la propia aplicación, el plazo de presentación de dicha documentación se extenderá hasta el 27 de septiembre de 2018 inclusive.

Si, por el contrario, carece de certificado electrónico, una vez cumplimentada la solicitud online, deberá imprimir el modelo de solicitud que facilita la aplicación (PDF) y presentarlo firmado junto con el resto de documentación en el centro educativo (antes del 27 de septiembre), que verificará los datos de las solicitudes para remitirlos con posterioridad a las Unidades de Becas para su tramitación.