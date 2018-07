Los 5 alimentos con más proteínas que puedes tomar para aumentar tu masa muscular

Si te encuentras actualmente subiendo de peso para aumentar el grosor de tus músculos, te presento a tus nuevos aliados FRAN JUSTICIA Viernes, 20 julio 2018, 09:22

Con el mes de agosto cada vez más cerca, son muchos a los que les va tocando poner fin a sus vacaciones, lo que significa volver a la rutina, es decir, el trabajo, los niños (en caso de que tengan), las deudas y el gimnasio, ¿te suena?

Si eres un adicto al fitness sabrás de sobra que tras la 'Operación Bikini' toca el momento de volver a empezar, es decir, realizar unos cuantos días ejercicios cardiovasculares y en cuanto estemos medianamente recuperados, comenzar de nuevo la fase de volumen, o lo que es lo mismo, volver a aumentar nuestra masa muscular.

Para conseguir tal fin dos son los pilares básicos: el ejercicio y la alimentación. Con alimentación no me refiero únicamente a los alimentos que ingieres, sino también a la suplementación deportiva que tomes, ya que esta es una gran aliada para conseguir tal meta.

No obstante, si no te gustan los batidos o bien no tienes dinero suficiente para adquirirlos, también puedes ingerir proteínas de forma habitual mediante diversos alimentos, ¿quieres conocer cuáles? ¡Sigue leyendo y toma nota!

No obstante, si no te gustan los batidos o bien no tienes dinero suficiente para adquirirlos, también puedes ingerir proteínas de forma habitual mediante diversos alimentos, ¿quieres conocer cuáles? ¡Sigue leyendo y toma nota!

1. Pavo

La pechuga de pavo es una de las carnes más recomendables si quieres aumentar tu masa muscular, ya que aporta una gran cantidad de proteínas, concretamente por cada 100 gramos de producto puedes obtener 24 gramos de proteínas. Por si fuera poco, su porcentaje de grasas no llega al 2%, por lo que es ideal para aumentar sin engordar.

2. Huevos

Lo de tomar claras de huevo en el desayuno no es por capricho, y es que el huevo es uno de los alimentos con más proteínas de la naturaleza, ya que por cada huevo que ingieras estarás aportando 13 gramos de proteínas a tu organismo.

3. Atún

El atún es otro gran aliado para los deportistas que quieren aumentar su masa muscular, aunque todo depende de cómo se cocine. Esto quiere decir que el atún en lata, en aceite o al natural, suele contener más proteínas que el atún fresco, de ahí que sea habitual ver a muchos chicos y chicas que practican deportes consumir atún como locos.

4. Pollo

Al igual que el pavo, la carne de pollo es otro gran alimente proteico, concretamente la zona de la pechuga, la cual aporta 22 gramos de proteínas.

5. Salmón

Si con el atún no te parecía suficiente, el salmón es otro pescado rico en proteínas, ya que cada porción de 100 gramos aporta aproximadamente 20 gramos de proteínas. Además, también es rico en grasas saludables Omega 3, por lo que incorpóralo sin miedo a tu dieta. ¡No te arrepentirás!